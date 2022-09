Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Deutsche Harmonika Verband bot am Samstag, den 24 September in Kooperation mit dem Akkordeonorchester Allmendingen den Workshop „Gesundes Musizieren im Akkordeonorchester“ an. Durchgeführt wurde er durch die Dozenten Amanda und Jürgen Lojewski vom Center für ganzheitliche Fitness, Gesundheit & Ernährung im BED Ehingen. Mit Dehnübungen wurden die Spieler zuerst auf den Workshop eingestimmt, bevor die beiden Therapeuten die Spieler beim gemeinsamen Orchesterspiel beobachteten. Mit einem kurzen Exkurs klärte Frau Lojewski über die Wirbelsäule, ihre Funktionen, Nerven sowie Schädigungen durch falsche Körperhaltung auf. Einseitige Tätigkeiten, egal ob im Beruf oder durch Hobbies, führen zu einer starken Belastung der Wirbelsäule und münden in Fehlhaltung, was wiederum zu Schmerzen in den verschiedenen Körperteilen führt.

„Man muss entscheiden, was dem Körper guttut, es gibt Dinge die man ändern kann, und Dinge die man so lassen muss. Alles was ich ändern kann, ist toll und dann muss ich es auch regelmäßig tun“ so Amanda Lojewski. Jürgen und Amanda Lojewski teilten den Spielern mit, was ihnen beim Orchesterspiel aufgefallen ist. Wichtig ist auch beim Spielen immer eine gerade Sitz- und Kopfhaltung. Hüfte und Rücken müssen auf gleicher Höhe sein, eine gerade Rückenhaltung, um die der Wirbelsäule zu entlasten. In Kleingruppen, mit immer jeweils sechs Teilnehmer, wurde noch gezielt auf die jeweilige Sitzhaltung- und position der einzelnen Spieler beim Musizieren eingegangen. Auch das richtige Heben und Tragen des Akkordeons wurde angesprochen. Am Besten das Instrument im Koffer auf einen Stuhl oder Tisch legen, um es bequem herauszuheben ohne den Rücken zu belasten.

Beim Abschlussgespräch mit den beiden Therapeuten zeigten sie den Spielern, wie sie durch gezielte Übungen in den Finger, Armen, Oberkörper und Beinen die Beschwerden gelindert und bei dauerhaften Anwendung beseitigt werden können. Frau Lojewski hat dafür Merkblätter mit Übungen für die Spieler vorbereitet. Genauso wichtig wie das Üben der Musikstücke sind auch regelmäßig Übungen, um die Muskeln zu trainieren und dadurch den Körper und den Geist in Balance zu halten. Die teilnehmenden Musiker fanden den Workshop mit den Physiotherapeuten sehr gut, da sie nicht nur auf ihre Defizite aufmerksam gemacht wurden, sondern auch Ratschläge und Übungen zur Abhilfe bekamen.