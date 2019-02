Gemeinschaftsschule stellt sich Viertklässlern vor

„Schauen – staunen – hören“ unter diesem Motto hat sich die Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen am Freitagnachmittag den Eltern der jetzigen Viertklässler vorgestellt und mit zahlreichen Aktionen gezeigt, dass die Schule gut ausgestattet ist und das auch bleiben wird, wie Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann versicherte.

„Informieren Sie sich heute hier und genießen Sie in den nächsten Tagen die Sonne, denn nach heute können Sie sich weitere Schulbesichtigungen sparen“, warb Allmendingens Bürgermeister offensiv für den gemeinschaftlichen Schulstandort in Schelklingen und Allmendingen. Zwar beginnen die Schulanmeldungen erst in einigen Tagen, doch erste Eintragungen für die nächste fünfte Klasse kann Schulleiter Jürgen Haas bereits vermelden. Er bat die Eltern und Viertklässler darum, vor allem mit den Gemeinschaftsschülern zu sprechen, die doch die ehrlichsten Multiplikatoren seien.

Viertklässlerin Tamara hat sich bereits entschieden, sie will wie ihr Bruder nächstes Schuljahr auf die Gemeinschaftsschule wechseln, weitere Besichtigungen wird auch sie nicht mitmachen, sagt sie, während sie gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Kim einen Computer ausschlachtet, der später einmal zu einem kleinen Roboter umgebaut werden soll und im Schulhaus ausgestellt wird.

Noch unentschlossener sind zwei Mädchen aus Schelklingen, die am Freitag mit ihren Müttern durchs Schulhaus streifen. Sie wollen sich auf jeden Fall kommende Woche noch die Gemeinschaftsschule in Blaubeuren anschauen, bevor sie endgültig eine Entscheidung treffen. Doch der erste Eindruck sei ganz gut, versichern die beiden.

Schulsanitäter bekommen Urkunden

„Wir sind eine bewegte, dynamische Schule mit vielen Aktionen“, hatte Schulleiter Haas in seinem Grußwort betont und das bewies eine große Gruppe Schüler direkt im Anschluss, als die Jugendlichen ihr Können in Sachen Erster Hilfe präsentierten. Wochenlang haben sie sich als Schulsanitäter ausbilden lassen und am Freitagnachmittag ihre Urkunden, T-Shirts und einen Erste-Hilfe-Koffer überreicht bekommen. Bereits am kommenden Montag können die Jungen und Mädchen nun die Erstversorgung von verletzten Mitschülern übernehmen.