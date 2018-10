Gemeinschaftsschule bildet Sanitäter aus

Seit Beginn des Schuljahres gibt es in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz an der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen eine Arbeitsgemeinschaft „Schulsanitäter“. Statt Musik, Sport oder Kunst lernen 16 Schüler der Klassen fünf bis sieben donnerstagnachmittags als Ganztagsangebot die Grundlagen der Ersten Hilfe kennen. Ziel ist es, dass die Schule schon bald eine eigene Gruppe von jungen Schulsanitätern hat, die die Schule unterstützen kann.

Auf die Idee kam Lehrerin und AG-Leiterin Katrin Scholz, weil sie selbst in der Freizeit eine Rettungssanitäter-Ausbildung macht. Außerdem ist ihr noch ein Fall an einer deutschen Schule vor ein paar Jahren im Kopf, als ein Schüler einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt. „Ein Schulsanitäter hat ihn reanimiert und der Schüler hat keine Schäden davongetragen.“ Für sie sei daher klar: Es ist sinnvoll, Schulsanitäter an der Schule zu haben. Und als sie auf Horst Klingberg, Bereitschaftsleiter beim DRK Schelklingen, zugegangen ist, sei der gleich begeistert gewesen.

Viele wollten mitmachen

„Wir hoffen, dass die Schüler daran Spaß haben und vielleicht einmal in eine Organisation eintreten“, sagt Klingberg. Schließlich steige der Bedarf an Helfern. Für die Schule gebe es sogar noch weitere Ideen. „Da wird noch was kommen“, verrät Klingberg. Für die AG hätten sich sogar mehr gemeldet, als möglich, sagt Scholz, die Musik, Deutsch und Englisch unterrichtet.

Dass die Allmendinger Schüler wirklich Spaß am Thema haben, konnte man am gestrigen Donnerstag wahrnehmen. Geübt wurde die stabile Seitenlage. Das Szenario: Ein Schüler liegt im Pausenhof und ist nicht ansprechbar. Klingberg zeigte den Schülern, wie man ihn anspricht, an den Schultern rüttelt und überprüft, ob er atmet. „Ich habe Sie gestern mit dem Krankenwagen gesehen“, sagte ein Schüler begeistert. Es kamen aber auch ernste Fragen zu einer solchen Situation. Kann es sein, dass eine bewusstlose Person Wasser lässt, wollte ein Schüler wissen. Eifrig waren sie dann dabei, Jungen wie Mädchen, die stabile Seitenlage zu üben.

Einsatz beim Wandertag

Rektor Jürgen Haas ist von dem Angebot begeistert, von dem natürlich auch die Schule profitiere, denn nach ihrer Ausbildung können die Schulsanitäter in den Pausen oder an Veranstaltungen eingesetzt werden . „Es gibt immer irgendwelche Schrammen oder Wehwehchen“, sagt Haas. An Wandertagen oder Turnieren sei man froh, wenn es Schulsanitäter gebe. Das Angebot soll auf jeden Fall über das Schuljahr hinaus fortgesetzt werden.

Im Februar, am Tag der offenen Tür der Schule, wird die Grundausbildung der Gemeinschaftsschüler beendet sein und die Schulsanitäter bekommen Zertifikate und einen Koffer überreicht. Mit dem erworbenen Fachwissen über die Erste Hilfe sei es für sie dann auch ein Klacks, wenn sie einen Führerschein machen, sagt Klingberg. In der zweiten Hälfte des Schuljahres soll es für die Schulsanitäter weitergehen mit Übungen. Die Themen und Übungen würden immer komplexer, so Klingberg. Was ist etwa zu tun, wenn ein Mitschüler laut jammert und nicht reagiert?

Wie genau die Dienste der Schulsanitäter am Ende geregelt sein werden, müsse noch besprochen werden, sagt Lehrerin Katrin Scholz, die mit ihrem Engagement beim DRK sicherlich ein Vorbild für ihre Schüler ist.