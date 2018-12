Gemeinderat berät über Breitbandausbau

Die Gemeinden Allmendingen und Altheim haben gemeinsam die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau ausgeschrieben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 19 Firmen haben die Unterlagen angefordert, zehn haben ein Angebot abgegeben. Der Altheimer Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Arbeiten an die Firma Riedlberger aus Schiltberg in Bayern zu vergeben, die Angebotssumme liegt für beide Gemeinden bei insgesamt knapp 1,4 Millionen Euro, 300 000 Euro weniger als erwartet. Altheims Anteil für die Tiefbauarbeiten liegt bei knapp 142 000 Euro, hinzu kommen Materialkosten von rund 18 000 Euro, wie in der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt wurde. Vom Land erhält Altheim einen Zuschuss von knapp 85 000 Euro. Erst einmal gehe es um das Backbone als Rückgrat, erklärte Altheims Bürgermeister Robert Rewitz. Erst in einem zweiten Schritt gehe es um Glasfaseranschlüsse in jedes Gebäude. Insgesamt würden die Kosten dann bis zu 230 000 Euro betragen. Allen, die ein Haus direkt an der Trasse haben, rate man, direkt einen Hausanschluss vorbereiten zu lassen. Die Kosten für Hausanschlüsse müsse die Gemeinde festlegen. Für die Altheimer Bürger entstünden schon Verbesserungen durch den Anschluss beim Kabelverzweiger. Die Tiefbauarbeiten sollen im Oktober nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Steuersatzung für Hunde geändert

Bereits im vergangenen Jahr sind in Altheim Hundemarken eingeführt worden. Durch die farbigen Marken am Halsband der Hunde ist nun erkenntlich, dass die Hundesteuer bezahlt wurde. Die Gemeinde Altheim hat am Montag demgemäß einer Änderung der Hundesteuersatzung zugestimmt. Demnach ist eine Hundemarke ein Jahr lang gültig.

Wann der Feuerwehr ein Kostenersatz zusteht

Der Altheimer Gemeinderat hat eine Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Altheimer Feuerwehr beschlossen. „Wenn es brennt, kostet es nichts, wenn die Feuerwehr kommt“, betonte Bürgermeister Robert Rewitz. Doch in den vergangenen Jahren seien viele weitere Aufgaben für die Feuerwehr hinzugekommen. Bei der Regelung zum Kostenersatz gehe es vor allem um Verkehrsunfälle. Immer wieder gebe es deshalb Prozesse mit KFZ-Versicherungen. In der Satzung sind nun die Kosten fürs Personal (rund 16 Euro) und für Fahrzeuge (63 Euro bei einem Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) je Stunde festgelegt. Kosten müssten von Schadensverursachern oder von Personen oder Betrieben bei einem Fehlalarm oder einer grob fahrlässigen Alarmierung übernommen werden. Der Gemeinderat treffe dabei die Entscheidungen.

Feuerwehrsatzung wurde ergänzt

Der Gemeinderat hat am Montag einstimmig Änderungen in der Feuerwehrsatzung zugestimmt. Darin heißt es nun etwa, dass der Bürgermeister noch vor einem Beschluss des Gemeinderats einen ehrenamtlichen Feuerwehrhelfer vorläufig des Dienstes entheben darf. Auch die Rechte des Feuerwehrkommandanten wurden gestärkt. So kann dieser die Bestellung der Unterführer nach Anhörung des Feuerwehrausschusses widerrufen. In einem neuen Paragrafen ist nun zudem festgelegt, dass bei der Altersabteilung ein Ausschuss gebildet wird.