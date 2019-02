Gemeinde kauft für Heimatverein das Lagerhaus

Auf viel Arbeit mit sehr viel Perspektive für das kommende Vereinsjahr kann der Bergemer Heimatverein blicken. So sicherte Bürgermeister Florian Teichmann dem Verein zu, die Liegenschaft, auf der das alte Lagerhaus der Donau-Iller Bank, steht zu kaufen, der Notartermin ist im nächsten Monat.

Auch das Düngemittellager der Bank kauft die Gemeinde, reinigt es, einige Boxen wird die Gemeinde nutzen, die übrigen werden verpachtet, müssen aber sauber bleiben, sagte Teichmann. „Für die Vereine bleibt es, wie es ist, Sie müssen keine Sorgen haben, Grund und Boden bleibt im Besitz der Gemeinde“, sicherte Teichmann dem Bergemer Heimatverein zu. Die Geschäftsstelle der Bank in Grötzingen bleibt erhalten, sagte er weiter. Dem Heimatverein bescheinigte Teichmann eine tolle Vereinsarbeit und lobte die vielen Stunden Eigenleistung, die in das alte Lagerhaus gesteckt wurden.

Der Vorsitzende Klaus Geprägs hatte den Mitgliedern in seinem Bericht gesagt, dass aus der kleinen Baustelle eine große geworden sei, ehe alles trocken war. Noch fehlt ein WC, für das undichte Dach sind noch Dachplatten da, aus dem Gemeindewald wurden zehn Festmeter Fichte für den Dachstuhl geliefert. 10 000 Euro fehlen noch für die Instandsetzung, zehn Prozent trägt die Gemeinde, den Rest müssen die Vereinsmitglieder aufbringen. So will man sich Sponsoren suchen, ELR-Mittel beanspruchen und auf dem FiZ Most verkaufen. In dem alten Lagerhaus werden 60 Quadratmeter für das Museum des Heimatvereins genutzt, die weitern Räume sind 140 Quadratmeter groß. Davon hat der Heimatverein im vergangenen Jahr die Mosterei übernommen und damit im reichen Obstjahr 2018 gute Einnahmen in Höhe von 7496 Euro erzielt, 117 Rechnungen konnte Kassiererin Carolin Schrade schreiben. Insgesamt hatte der Verein 2018 Einnahmen in Höhe von 10 626 Euro. Geprägs dankte ihr für die immense Arbeit, die durch die die Mosterei für Carolin Schrade bedeutet hat, mit einem Blumenstrauß, da sie umzieht und ihren Posten als Kassiererin abgibt.

„Wir sind keine Mosterei und kein Baugeschäft, sondern ein Heimatverein“, stellte Geprägs klar und berichtete von neuen Geräten für das Museum, die er auf einem aufgegebenen Bauernhof bei Riedlingen entdeckt hat, eine Sämaschine, einen alten Schlitten, ein Soichfass. Eine alte Schmiede hat sich als wahre Fundgrube erwiesen. Diese Sachen wurden von den Mitgliedern bereits abgeholt. Durch Zufall hat Geprägs die Bekanntschaft eines Museumfachmannes gemacht, der beim Aufbau helfen will.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand mit Klaus Geprägs, seinem Stellvertreter Ralf Geprägs, dem Schriftführer Bernd Geprägs bestätigt, Kassiererin ist jetzt Susanne Schaude. Beisitzer sind Günter Mang Ortsvorstehr Grötzingen, Gunda Staiger, Frieder Rapp, Hans Geprägs, Jochen Schaude Ortsvorsteher Ennahofen und Siegfried Scherb.

Im unterhaltsamen Teil der Mitgliederversammlung erzählte Patrick Blum aus Leipzig Wissenswertes über die Familie Blum.