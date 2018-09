Gemeinde erweitert Sanierungsgebiet

Der Allmendinger Gemeinderat hat am Mittwoch beschlossen, das Sanierungsgebiet „Ortsmitte 2“ um zwei Grundstücke zu erweitern. Es geht zum einen um das Kaplaneigebäude in der Kleindorfer Straße, das Architekt Philipp Neher umfassend modernisieren will, zum anderen um das Gebäude der ehemaligen Apotheke in der Hauptstraße, das zum Verkauf steht. Mit diesem Vorgehen möchte die Gemeinde zum einen die Sanierung unterstützen, zum anderen Anreize für einen Investor schaffen.

Durch die Aufnahme des Grundstücks Kaplaneigebäude könne der Besitzer zwar nicht mit Zuschüssen durch das Land rechnen, erklärte Planer Norbert Neuser, wohl aber mit steuerlichen Vorteilen. Das Regierungspräsidium Tübingen habe diesem „ungewöhnlichen Vorgehen“ bereits zugestimmt.

Das Gebäude der ehemaligen Apotheke gegenüber vom Alten Rathaus soll in das Sanierungsgebiet aufgenommen werden, weil man so einen gewissen Einfluss darauf habe, was dort passiert. Dem Gebäude im Zentrum komme eine erhebliche städtebauliche Bedeutung zu. Das im Jahr 1978 erbaute Haus steht zum Verkauf.

