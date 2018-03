Gemeinde Altheim erhält 85 000 Euro an Breitbandförderung

Altheims Bürgermeister Robert Rewitz hat nun den Breitbandbescheid von Ministerialdirektor Julian Würtenberger für die Gemeinde Altheim ausgehändigt bekommen. „Ein schöner Tag für die kleine Gemeinde Altheim im Alb-Donau-Kreis. Mit annähernd 85 000 Euro Landesförderung ist sie nun einen großen Schritt weiter, um Teil des landkreisweiten Backbonenetzes zu werden. Nun muss das Land so schnell wie möglich, die noch offenen Anträge für die Nachbargemeinde Allmendingen positiv bescheiden“, so der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel in Stuttgart. Insgesamt hat die Landesregierung Bescheide in Höhe von rund acht Millionen Euro an die kommunalen Vertreter ausgeteilt. Das ist bereits die zweite Förderrunde im Jahr 2018. „Es tut sich was in Baden-Württemberg. Ich werde mich weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle noch offenen Breitbandanträge für den Alb-Donau-Kreis so schnell wie möglich genehmigt werden“, so Hagel zum Abschluss. Bürgermeister Robert Rewitz war im Stuttgarter Innenministerium vor Ort: „Ich freue mich sehr über diese Zuwendung aus dem Innenministerium. Es ist sehr bemerkenswert, wie bestimmt die Landesregierung die Schaffung der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Stadt und Land umsetzt. Das ist ein gutes Zeichen – gerade für unseren Ländlichen Raum“.