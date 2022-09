Gemeinde Allmendingen hebt Grillverbot auf

Aufgrund der zunehmend feucht-kühlen Herbstwitterung ist das Waldbrandrisiko in den vergangenen Tagen gesunken. Angesichts der veränderten Witterung hebt die Gemeinde Allmendingen das im Juli veranlasste Grillverbot auf. Das teilte die Gemeinde zu Wochenbeginn mit. Es handelt sich insbesondere um die öffentlichen Grillstellen an der Lichse, am Lichseplatz und am Seitzenbühl (Grötzingen). Grillstellen können somit ab sofort im Rahmen der üblich geltenden Regelungen wieder genutzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass an Feuerstellen das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen vollständig gelöscht werden muss.