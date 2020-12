Gas-Leck sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Leck im Schlauch hat am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz in Allmendingen geführt. Gegen 10 Uhr entzündete sich in dem Wintergarten eines Gebäudes in der Fichtenstraße Gas.

Defekter Schlauch

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war dieses durch einen defekten Schlauch eines Heizgeräts ausgetreten und entzündete sich. Die Feuerwehr und die Polizei rückten aus. Mittels eines Feuerlöscher gelang es den Bewohnern den Brand eigenständig zu löschen. Es entstand geringer Sachschaden.