Günther Mang folgt Hans Schrade nach

Vom Amt des Ortsvorstehers von Grötzingen ist Hans Schrade zum Ende des Monats Januar zurückgetreten. Als seinen Nachfolger schlug der Ortschaftsrat dem Allmendinger Gemeinderat am Dienstag einstimmig den bisherigen ersten stellvertretenden Ortsvorsteher Günther Mang zur Wahl vor.

Aus gesundheitlichen Gründen sei er nicht mehr in der Lage das Amt zufriedenstellend auszuüben, begründete Hans Schrade seinen Rückritt zum jetzigen Zeitpunkt. Um 2017 das Jubiläum anlässlich der vor 1200 Jahren erfolgten erstmaligen Erwähnung des Dorfes mitgestalten zu können, habe er die Amtsaufgabe um ein Jahr verschoben.

„Ich komme immer wieder gerne nach Grötzingen, hätte aber nicht gewünscht, dieses Thema heute hier und morgen in Allmendingen angehen zu müssen“, bedauerte Bürgermeister Robert Rewitz das Ende einer 24-jährigen und menschlich angenehmen Zusammenarbeit im Interesse der Bürger. Schrade habe sich auch für die Gesamtgemeinde Allmendingen eingesetzt und als deren Gemeinderatsmitglied keine wichtige Veranstaltung unentschuldigt versäumt. Im Zusammenhang mit der Entlassung des bisherigen Grötzinger Ortsvorstehers kündigte Rewitz dessen Ernennung zum Ehrenbeamten auf Zeit an. Hans Schrade bleibt bis zum Ende der Wahlperiode Mitglied des Ortschaftsrats.

Seit 1994 im Ortschaftsrat

Wie alle anderen Ratsmitlglieder erhob auch Schrade die Hand, als es darum ging, dem Allmendinger Gemeinderat seinen bisherigen ersten Stellvertreter Günther Mang zur Wahl als seinen Nachfolger vorzuschlagen. „Ich bin gespannt, was auf mich zukommt“, reagierte Mang auf den einstimmigen Vorschlag und erklärte sich zur Annahme des Amtes bereit. Wie Hans Schrade gehört er dem Ortschaftsrat seit 1994 an, dem Jahr, in dem Robert Rewitz erstmals zum Allmendinger Bürgermeister gewählt wurde. Zum Stellvertreter des neuen Ortsvorstehers wählte der Ortschaftsrat einstimmig den bisherigen zweiten Stellvertreter Helmut Geprägs. Die Wahl Günther Mangs zum Ortsvorsteher von Grötzingen durch den Allmendinger Gemeinderat erfolgte am Mittwoch.

„Machen sie es nicht so lang!“ reagierte Hans Schrade auf die Ankündigung der Würdigung seiner Verdienste in der Gemeinderatssitzung. „Des müesed Se haldd aushaldda“, bat Bürgermeister Robert Rewitz um die nötige Geduld.