Die Freien Wähler Allmendingen haben sich am Donnerstagabend im Gasthaus Kreuz in Allmendingen zur Mitgliederversammlung getroffen, mit dabei war Bürgermeister Florian Teichmann. Manfred Huber, Michael Glöckler und Leonhard Sontheimer berichteten von der Arbeit im Gemeinderat und zogen Bilanz. Etwa 20 Mitglieder waren gekommen – sie haben ihren Vorstand einstimmig im Amt bestätigt.

24 Fraktionssitzungen habe es seit der vergangenen Mitgliederversammlung im März 2016 gegeben, berichtete der Vorsitzende Michael Glöckler. Dazu kämen 43 weitere Sitzungen, etwa des Gemeinderats und des Technischen Ausschusses. Insgesamt seien mehr als 280 Sitzungsstunden zusammengekommen. Derzeit habe der Ortsverband 35 Mitglieder, erklärte der Vorsitzende, im Gemeinderat seien die Freien Wähler wie die CDU mit zehn Mitgliedern vertreten. Bei den Wahlen im kommenden Jahr „wollen wir wieder mit einer starken Mannschaft antreten“, so Glöckler. „Ich würde mich freuen, wenn Bürger von sich aus kämen und sagen: ,Ich will kandidieren’.“ Nach dem Bericht von Kassierer Hans Schrade und Kassenprüfer Manfred Sauter und der Bitte von Florian Teichmann, den Vorstand zu entlasten, stimmten dem die Mitglieder einstimmig zu.

Nicht in allen Punkten einig

Der stellvertretende Bürgermeister Manfred Huber begann mit den Berichten aus dem Gemeinderat. Beim Umbau der Ladestraße seien die Freien Wähler gegen die ersten Pläne gewesen, wonach zwei Buchten mit fünf Bushaltestellen vorgesehen waren, und schlugen vor, dass die Busse an der Straße halten, so Huber. Dafür habe sich der Gemeinderat am Ende auch entschieden. „Wir konnten allerdings nicht erreichen, dass im südlichen Bereich der Straße ganz auf Pkw-Parkplätze verzichtet wird“, so Huber. Das Wichtigste sei aber umgesetzt worden: „Nicht das Auto hat Vorrang, sondern Fußgänger, Radfahrer und Busse.“

Auch mit den anfänglichen Plänen für die neue Seniorenwohnanlage seien die Freien Wähler nicht zufrieden gewesen. Am Ende hätten sie erreicht, dass die einzelnen Wohnungen 35 statt 18 Quadratmeter groß werden, jede über einen Balkon und Platz für eine Waschmaschine verfügt. „Der Einsatz hat sich gelohnt“, sagte Huber, „auch wenn er sehr zeitintensiv war“.

Zu wenig Bauplätze

Der stellvertretende Vorsitzende Leonhard Sontheimer ging auf die positive finanzielle Entwicklung der Gemeinde ein. Bei den anstehenden Projekten nannte er unter anderem die Entwicklung in den Teilorten. Es gebe gebe zu wenig Bauplätze, sagte Sontheimer. „Bei dem derzeitigen Bau-Boom kommt man mit der Planung gar nicht mehr hinterher.“

Bei der anschließenden Diskussion warfen Teilnehmer die Frage auf, ob die Sanierung des Alten Rathaus tatsächlich sinnvoll sei. Der einstige Vorsitzende Walter Habrik erklärte Florian Teichmann, dass sich in letzter Zeit Unmut in der Bevölkerung aufgebaut habe, weil man von der Verwaltung häufig keine befriedigenden Antworten bei Anliegen erhalte. Auch die Frage, ob die Firma Denkinger seinen Hauptsitz bald nach Allmendingen verlegen werde, kam auf. „Die Aussage von Herrn Denkinger im Gemeinderat war, dass er das plant“, erklärte Sontheimer. Drei Hallen in der Größe der schon bestehenden hätten auf dem Gelände Platz.