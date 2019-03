Frauenbund feiert fröhliche Weiberfasnacht

„Es kann nicht immer Fasnacht sein, wär’ es auch wunderschön“ beginnt die Abwandlung eines Gefühlsschlagers, die Allmendingens katholischem Frauenbundsverein am Donnerstag als Vorlage seiner gelungenen Weiberfasnacht diente. Sie dauerte nur drei Stunden, aber die hatten es in sich.

Mit Veronika Balzers fröhlicher Begrüßung kam der äußerst vergnügliche Nachmittag ganz schnell in Fahrt. „Noch lebt der Frauenbund und stellt was auf die Beine“, sprach die Vorsitzende stehend und nach eigenen Worten „zu allen Schandtaten bereit“. Mit rheinischen Karnevalsschlagern, ollen Kamellen gewissermaßen, hatte DJ Ernst Gungl zuvor die rund 60 Frauen dazu in Stimmung versetzt.

Zur ersten Nummer ließ sich Marianne Stiehle auf die Bühne bitten und sprach von ihren geruhsamen Leben mit Altersbezügen : „I be doch Rentnerin, i hau Zeidd“, lautete ihr gelassenes Daseinsmotto. Stark ging danach Siggi Leichtle die versicherungsgestützte Lebensabendverarbeitung der Gesundheitsindustrie an. Ihre Berechnung hatte ergeben, dass ein Tag im Altersheim 200 Euro kostet, bei der Kreuzfahrtfirma Aida dagegen nur 135 Euro. Also nichts wie rauf aufs Schiff! Dort ist das Personal höflich, der Kunde König und nicht Patient. Die Stewards erfüllen angeblich jeden Wunsch, wobei die Betonung auf „jeden“ liegt. Davon äußerst angetan verabschiedete sich die leichtlebige Siggi zur 14-tägigen Kurzzeitpflege auf dem wogenden Meer.

Zu Hause am Frühstückstisch fanden sich nach dem Heimatwalzer „Mier send vom Schwobaland“ Emmi Humbert und Irmgard Staufer als altgedientes Ehepaar. Die Brandblasen auf seiner Zunge rühren daher , dass er bei der Rückkehr nach durchzechter Nacht die heiße Bettflasche zum Wohl aller Waisen und Witwen ausgesoffen hatte. Die Blumenvase aus „Dinner for one“ ließ grüßen. Mehr als höflich applaudierte ein aus eigener Erfahrung verständnisvolles Publikum im Saal.

Als „zwei Dreamboys, die sich gefunden haben“, kündigte Veronika Balzer Walter Bärsauter und Siegfried Wolf an. Der eine hatte sein Akkordeon vorgehängt, der andere zog sein Nastuch aus dem Lederhosenlatz. Auch sie berichteten aus einem erfolgreichen Auseinanderleben im Verheiratetenstand und kündigten ein ausländisches Lied auf Italienisch an. „Nix am Ohre“ – oder etwa doch amore?– tönte der von den diesbezüglich erfahrenen Damen lauthals nachgesungene Refrain. Nach der professionellen Darbietung folgte eine Vesperpause mit Wurstsalat oder noch einmal Torte mit Schuss.

Vier trauernde alte Schachteln, die sich ihrer nicht mehr benötigten Lebensabschnittsgefährten per aktiver Sterbehilfe entledigt hatten, zeigten Leidensgenossinnen neue Zukunftsperspektiven auf. Veronika Balzers rheinische Frohnatur brach sich bei der vergeblichen Entsorgung ihres Hütchens Bahn. Der reinste Wahnsinn war Walter Bärsauter, der aus seiner slowenischen Zupan alles herausquetschte, was sie an Wohlklang hergab. Dazu liehen er und seine Gesangspartnerin Emmi Humbert ihre Stimmen Frivolitäten, die noch in kein Kirchengesangbuch Eingang gefunden haben. Lusterregender Stimmungshöhepunkt war das Lied von Annemaries fünf Kindern „Das fünfte Kind hieß Marianne, es entstand in der Badewanne“ tat sich ein Geheimnis der vergnüglichen Menschwerdung kund.