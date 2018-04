Frauenbund Allmendingen wird 100 Jahre alt

Der Allmendinger Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbunds feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. „Es ist eine gigantische Zahl“, sagte Vorsitzende Veronika Balzer bei der Hauptversammlung am Mittwoch.

Fotos und auch Dokumente aus 100 Jahren hatte Veronika Balzer zur Hauptversammlung im Pfarrer-Sailer-Haus mitgebracht und warf sie mit dem Beamer an die Wand. Die Frauen, die gekommen waren, rätselten, wen sie da alles sahen, erkannten aber auch sich oder Verwandte wieder. Bei jedem Bild entstand aufs Neue ein Raunen und Gemurmel, bis die Erinnerungen sich einstellten und zugeordnet werden konnten.

Im Jahr 1973 wiederbelebt

1918 – ein Jahr nach der Gründung des Diözesanverbands – wurde der Frauenbund Allmendingen gegründet, erste Vorsitzende war Baronin Walburga von Freyberg, erklärte Balzer. Der Krieg und die Nazizeit beeinträchtigten die Vereinsarbeit, der Verein musste 1973 wiederbelebt werden. Noch heute gibt es Mitglieder, die damals dabei waren.

60 Mitglieder gehören heute dem Frauenbund an, Veronika Balzer ist seit 19 Jahren die Vorsitzende. Die Mitgliederzahlen würden derzeit im gesamten Frauenbund wegen Überalterung sinken, erklärte die Vorsitzende. „Wo sind die jungen Frauen?“, fragte sie in die Runde. Weil die Unkosten trotzdem die gleichen blieben, kündigte sie an, dass in Zukunft auch Mitglieder, die 80 Jahre werden und noch „flott und aktiv“ sind, gefragt werden, ob sie weiterhin den Mitgliederbeitrag von 28 Euro zahlen möchten. Bisher müssen sie das ab diesem Lebensalter nicht mehr und werden in Stuttgart nicht mehr als Mitglied geführt. Insgesamt wolle sich der Verband demnächst „spritziger und jugendlicher nach außen präsentieren“, so Balzer. Sie vertritt die gesamten Zweigvereine im Dekanat Ehingen-Ulm seit 16 Jahren auch auf Bezirksebene. Diese Aufgabe wolle sie abgeben, erklärte sie, doch habe sich noch niemand bereiterklärt, die Nachfolge zu übernehmen.

Wohlfühlreise für Allmendinger Frauen

Zum 100. Geburtstag macht der Frauenbund „die erste Wohlfühlreise für Allmendinger Frauen“, so Balzer. Am 23. und 24. Juni fahren die Frauen in die Berge in ein Wellness-Hotel und lassen es sich gut gehen. Bereits jetzt haben sich dafür mehr angemeldet als geplant, ein Doppelzimmer könne aber noch bezogen werden, sagte Balzer.

Der Frauenbund sei mehr als ein „Kaffee trinkender Frauenkreis“, betonte sie. Neben der Gemeinschaft und der netten Atmosphäre, die der Frauenbund möglich mache, sowie der Verbindung von Leben und christlichem Glauben, würden sich Mitglieder auch immer wieder öffentlich zu Wort melden und Stellung zu famlien- und frauenrechtlichen Themen beziehen – etwa zu Problemen der Hebammen auf dem Land oder sie plädieren für gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Wahlen standen in diesem Jahr bei der Hauptversammlung keine an. Schriftführerin Marlene Wolf blickte auf ein buntes Jahr zurück, nach dem Kassenbericht von Emmi Humbert entlasteten die Mitglieder den Vorstand. Weiter geht es im Jahreslauf des Frauenbunds Allmendingen mit der Maiandacht mit Muttertagsfeier am 16. Mai.