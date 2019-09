Fröhlich pfeift die Nachtigall

Wer sich jemals auf der Blockflöte mit einer Oktave in fliegendem Legato abmühte, kann erahnen, was für eine fantastische Leistung Susanne Ehrhardt am Samstag in der Allmendingr Christuskirche auf Grenadill-Holzinstrumenten der Extraklasse bot. Zusammen mit dem Organisten Martin Stephan gab sie ein Konzert unter dem Titel „Die siegreiche Nachtigall“.

Nicht nur mit „Le Rossignol en Amour“ und „Le Rossignol Vainqueur“ von François Couperin stellte die Flötistin ihr überragendes Können unter Beweis, sondern ebenso mit einer ganzen Reihe anderer Kompositionen. Die von Marco Uccellini, dessen Familienname Vögelchen bedeutet, für Violine geschriebene „Sonata overo toccata sesta“ tönte in Susanne Ehrhardts virtuosem Flötenspiel mindestens ebenso gut. Wunderschön sang der Vogel bei „Engels Nachtegaeltje“ des blinden Blockflötenvirtuosen Jacob van Eyck. „Man müsste Ornithologen fragen, ob sich der Vogelgesang in 300 Jahren etwas verändert hat“, merkte die Künstlerin scherzhaft zum modernen Stil der „Music for a bird“ von Hans Martin Linde an. Dem wurde sie ebenso gerecht wie Johann Heinrich Schmelzers „Sonata in A minor 'Cu-Cu'“. Etliches spielte die Flötistin allein, anderes zusammen mit der Begleitung ihres Partners. Dieser beeindruckte als exzellenter Organist mit Mozarts Fantasie d-Moll für Orgel, KV 385g, und Bachs Praeludium und Fuge C-Dur, BWV 547. Mit einer von Mozarts stimmungsvollen Kirchensonaten eröffneten Susanne Ehrhardt und Martin Stephan das Konzert. Dabei spielte sie eine Spitzenklarinette von Herbert Wurlitzer.