Florian Teichmann als Allmendinger Bürgermeister vereidigt

Florian Teichmann ist am Donnerstagabend in sein Amt als Bürgermeister von Allmendingen eingesetzt worden. Er ist der Nachfolger von Robert Rewitz, der das Amt 24 Jahre lang innehatte. Teichmanns Verpflichtung nahm Gemeinderat Leonhard Sontheimer als dienstältester Gemeinderat in der Turn- und Festhalle in Allmendingen während einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vor. Rund 330 Gäste sind zur Amtseinsetzung von Florian Teichmann gekommen. Teichmann betonte, dass ihm persönlich das gemeinsame Miteinander sehr am Herzen liege.