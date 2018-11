Fichten müssen gefällt werden

Der Altheimer Gemeinderat hat darüber beraten, wie es mit dem Gemeindewald im Jahr 2019 weitergehen soll. Er sei erst kürzlich bei den Begehungen für die Bestandsaufnahme für die kommenden zehn Jahre dabei gewesen, erklärte der zuständige Förster Werner Bierer, der den Altheimer Wald seit 1990 betreut. In zehn Jahren werde die Gemeinde über 11,5 Hektar Wald verfügen, sagte er.

In den kommenden zehn Jahren wolle er 594 Festmeter Holz schlagen, also durchschnittlich 60 Festmeter pro Jahr. 2019 werde er bereits 150 Festmeter schlagen. Dabei gehe es um Fichten im Gebiet Ahlenberg, die von der Rotfäule betroffen sind und wegfaulen würden, wenn man zu lange warte. „Nach heutigen Erkenntnissen ist der Standort nicht für Fichten geeignet“, erklärte Bierer. Deshalb sollen dort Buchen nachgepflanzt werden.

Wo im Gebiet Ahlenberg vor fünf Jahren bereits ein Teil einer Fläche aufgeforstet worden ist, soll der Rest der Fläche im kommenden Jahr folgen. Gepflanzt wird wieder maschinell mit einem Pflanzpflug. Die neuen Bäume sollen mit einem Hordengatter geschützt werden.

Salzstreuen ist nicht mehr verboten

Der Gemeinderat Altheim hat auch einer Änderung der Streupflicht-Satzung am Dienstag einstimmig zugestimmt. Demnach ist es nun nicht mehr verboten, Salz zu streuen, stattdessen heißt es in der Satzung, dass der Einsatz von Salz so gering wie möglich zu halten ist. Die Gemeinden Altheim und Allmendingen hätten sich nun dazu entschieden, die Satzung der Realität anzupassen, erklärte Bürgermeister Robert Rewitz.