Feuerwehrgerätehaus wird kein reiner Zweckbau

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses Lutherische Berge rückt näher. Es soll entlang der Steißlinger Straße in Weilersteußlingen zwischen dem Pfarr- und dem Forsthaus entstehen, gab Bürgermeister Robert Rewitz in der Allmendinger Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für eine Mehrfachbeauftragung von Architekten für den Bau.

Nachdem sich die Feuerwehren in Ennahofen, Grötzingen und Weilersteußlingen zum 1. Januar 2016 zusammengeschlossen haben, soll ein zentrales Gebäude entstehen. Die Mittel dafür hat die Gemeinde bereits eingeplant. Rewitz betonte am Mittwochabend, dass in direkter Nähe zur Kirche kein reiner Zweckbau möglich sei, „es gibt auch einen städtebaulichen Anspruch“. Die Feuerwehr habe zudem vorgegeben, was sie brauche.

Man habe sich dafür entschieden, nicht nur einen, sondern fünf Planer für das Feuerwehrgerätehaus zu beauftragen, erklärte der Bürgermeister. Es handle sich um drei örtliche, einen, der zumindest in Allmendingen wohne, und einen Planer auf Wunsch der Feuerwehr und des Ortschaftsrates. Letzterer habe schon mehrere Gerätehäuser gebaut. Die Architekten bekommen neben Informationen zum Grundstück das Anforderungsprofil der Feuerwehr, die festgelegt habe, welche Einrichtungen sie braucht und wie groß diese sein sollen, erläuterte Thomas Baur, Kommandant der Abteilung Lutherische Berge. Die Architekten reichen ihre Vorschläge dann anonymisiert ein. Am Ende sollen Vertreter der Ortschaften, die Feuerwehr und der Gemeinderat über die Vergabe entscheiden, erklärte Bürgermeister Rewitz.

Der Beschluss sei jetzt gefasst worden, damit die Überlegungen nun beginnen, so Rewitz. Die Zeit solle genutzt werden, sodass „bis zum Amtsantritt von Florian Teichmann diskussionswürdige Ergebnisse vorliegen“.

Beträge für Kostenersatz festgelegt

Der Gemeinderat hat auch einer Neufassung der Feuerwehrsatzung und der Regelung des Kostenersatzes beschlossen, um Rechtssicherheit zu schaffen – dazu wurde eine Kalkulation erstellt. Festgelegt ist nun, dass der Kostenersatz für einen Feuerwehrangehörigen je Stunde 14,85 Euro (bisher zwölf Euro) beträgt. Auch für die einzelnen Fahrzeuge werden Kosten festgelegt: Am teuersten ist das HLF 10-Fahrzeug mit 135 Euro in der Stunde. Die Beträge werden etwa für Rechnungen benötigt, die an Unfallverursacher geschickt werden.