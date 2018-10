Feuerwehr „rettet“ ihren Bürgermeister

Trotz Regens lockte die Feuerwehrhauptübung mehr als 30 Erwachsene mit zahlreichen Kindern ans Rathaus. Schließlich wird der Bürgermeister nicht alle Tage mittels Drehleiterwagen aus dem Ratssaal im zweiten Stock gerettet. Alle Gemeinderatsmitglieder waren zu der Übung auch eingeladen, um den Ernstfall möglichst lebensnah proben zu können.

Trotz zweier Türen am Ratssaal drang der künstliche Rauch von dem einen Stock tiefer im Bürgerbüro ausgebrochenen Feuer leicht in den Raum, wo Bürgermeister Florian Teichmann mit den mutigsten Ratsmitgliedern, die an diesem Vormittag Zeit hatten, auf die Rettung per Drehleiter wartete. „Da wird einem schon ein bisschen anders, wenn der Rauch ins Zimmer drückt, deshalb haben wir auch die Fenster geöffnet. Man spürt jede Minute, die bis zum Eintreffen des Drehleiterwagens vergeht“, räumte der Bürgermeister am Ende der Hauptübung ein, die er insgesamt als gelungene Aktion empfand.

Der Drehleiterwagen brauchte bei dieser Übung auch wirklich ein paar Minuten länger als das im Ernstfall dann der Fall sein sollte. Weil die Ehinger Wehr keine Zeit hatte, mit ihrem Drehleiterwagen an der Hauptübung der Allmendinger teilzunehmen, rückte der Drehleiterwagen aus Blaubeuren an. Ganz Gentlemen ließen die Ratsmitglieder Eva-Maria Karstaedt als einziger anwesenden Rätin den Vortritt, die mit Roland Detzel im Korb nach unten schwebte.

Über einen Stuhl auf die Fensterbank

Der Bürgermeister als Rathaus-Kapitän ging im letzten Korb nach unten. Außerdem beteiligten sich die Ratsmitglieder Manfred Huber und Joachim Keller an der Übung, und alle zeigten sich hochzufrieden. Über einen Stuhl waren sie für ihre Rettung auf die Fensterbank gestiegen, um dann über eine kleine Leiter am Korb in dessen Inneres zu gelangen. Für den Bürgermeister war es die Premiere im Rettungskorb.

Gesamt- und Ortskommandant Patrick Fähnle moderierte die Hauptübung. 35 der 40 Allmendinger Aktiven beteiligten sich, plus die drei Blaubeurer, die nach der Menschenrettung von oben löschten. Aufgebaut worden war eine Riegelstellung zwischen Rathaus und Bürgerhaus, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Das Wasser dafür wurde aus der Kleinen Schmiech gezapft. Der Hydrant auf der Hauptstraße lieferte das Wasser auch für den Innenangriff. Die Beobachter auf dem Vorplatz konnten immer wieder Atemschutzträger mit Taschenlampen an den Fenstern sehen, die nach und nach alle Räume nach möglichen weiteren Personen absuchten.