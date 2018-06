Fetscher legt nach: Skirennläufer holt im Slalom Platz drei

Der für die Skizunft Ehingen startende Allmendiger Skirennläufer Moritz Fetscher hat seine in der Vorwoche gezeigte gute Frühform in der gerade gestarteten Wintersportsaison 2015/16 jetzt bestätigt. Nach seiner jüngsten Fahrt aufs Treppchen (die SZ berichtete) gelang ihm nun erneut eine Podestplatzierung. Wieder war es ein dritter Platz, wieder in Pfelders in Norditalien.

Die Rennen, die ursprünglich in Fendels in Österreich hätten stattfinden sollen, wurden wegen Schneemangels kurzerhand nach Pfelders verlegt. Fetscher, 16 Jahre alt, startete bei zwei Riesenslalomrennen der Federation Internationale de Ski (FIS) National Junior Race Serie.

Am Start waren insgesamt 100 Rennläufer aus 15 Nationen der Jahrgänge 1995 bis 1999. Fetscher gehörte zu den jüngsten Startern. Fetscher, der aufgrund von fehlender FIS-Punkte aus der Vorsaison – er rückte von den Schülerkonkurrenzen erst dieses Jahr zu den Aktiven auf – erneut als einer der letzten Starter auf die bereits ramponierte Piste musste, zeigte zwei ausgeglichene und auf hohem technischen Niveau stehende Läufe, die ihm am Ende den zehnten Gesamtrang sowie mit Rang drei in der Klasse U 18 erneut einen Podestplatz einbrachten. Nur der Kroate Samuel Kolega und der ebenfalls in Oberstdorf im bekannten Ski-Internat wohnende und trainierende Anton Grammel waren in dieser Klasse schneller als Moritz Fetscher.

Mit 50,79 ergatterten FIS-Punkten arbeitete sich Fetscher durch die guten Läufe auch in der neuen internationalen Rangliste deutlich nach vorne, was ihm bereits bei den kommenden Rennen einen besseren Startplatz garantiert.

Im zweiten Riesenslalom von Pfelders stand für Fetscher nach ebenfalls sehr guten Fahrten ein 13. Gesamtrang sowie der sechste Rang in der Altersklasse U 18 zu Buche. Am kommenden Wochenende stehen für Moritz Fetscher Rennen im österreichischen Kühtei auf dem Programm. Das Skigebiet liegt auf rund 2000 Metern Höhe und gilt als schneesicher, außerdem setzen die Organisatoren auf Kunstschnee. Eine erneute Verlegung der Rennen ist daher eher unwahrscheinlich.