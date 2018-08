In der Urspringschule hat Keramikmeister Jürgen Metzger aus Justingen eine große Töpferwerkstatt. Töpfern steht in Urspring bis Klasse 7 auf dem Stundenplan, später kann man in einer AG töpfern. Auch im Allmendinger Ferienprogramm gehört Töpfern zu den am stärksten nachgefragten Angeboten, sagte Manuela Telle, die die Kinder nach Urspring begleitet hat.

Ganz vertieft im Schatten unter großen Bäumen saßen die Kinder mit einem Klumpen Ton vor der Töpferei, waren ganz bei der Sache, was unter ihren Händen aus diesem Ton nun entstand. Zuerst formten die Kinder aus dem Tonwürfel eine Kugel, drückten mit dem Daumen in der Mitte eine Vertiefung hinein, diese Vertiefung wurde immer größer und weiter, bis eine kleine Schale entstanden war. Nun fand jedes Kind eine andere Lösung, einige gaben der Schale einen Rand, andere wollten sich eine Müsli-Schüssel formen. Immer wieder wurde die äußere Form mit dem nassen Schwamm abgewischt, damit der Ton keine Risse bekam. Anna hatte bei der VHS Allmendingen ebenso wie Kira und Emma schon mal getöpfert, sie drückte ihre Schale so weit, bis die Wände ganz dünn wurden. Maximilian hatte ein topfähnliches Gebilde geformt. Metzger zeigte ihm, wie er den Ton nach oben drücken musste, so dass es ein Trinkbecher wird. Als der Junge nach einem Henkel fragte, schüttelte der Töpfer den Kopf, „Henkel brechen so leicht ab“, sagte er.

Auch ein zweites Stück aus Ton haben die Kinder noch angefertigt. Nur mit heim nehmen konnten sie ihre Arbeiten noch nicht. „Das muss jetzt zehn bis 14 Tage trocknen, dann werden die Sachen gebrannt und bekommen einen roten Farbton“, erklärte Metzger den Kindern. Alle hatten ihre ganz persönlichen Muster in ihre Gefäße gearbeitet. „Ich überlege, ob ich die Arbeiten schlicht farblos glasiere, damit diese Muster zur Geltung kommen“, sagte der Töpfer zu den Kindern. Die nickten zustimmend und freuten sich auf den Tag, an dem sie das Ergebnis ihres Besuches in der Töpferei in Empfang nehmen können.