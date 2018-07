Felix und Moritz Fetscher greifen in dieser Saison an

Zwei Top-Skirennläufer aus der Region Ehingen haben aufgehört, zwei junge Talente rücken nach und greifen in diesem Winter an: Nach dem Karriereende von Lisa Walz und Moritz Reulein (TSV Erbach) mischen heuer erstmals die Allmendinger Brüder Felix und Moritz Fetscher bei überregionalen Rennen mit.

Dieser Winter wird für Felix und Moritz Fetscher anders sein als die vorigen. Seit April haben sich die Brüder zwei Mal wöchentlich mit dem Konditionstrainer des Stützpunkts Ulm, Jürgen Marte, auf die Wintersaison vorbereitet. Seit Oktober steht regelmäßiges Schneetraining auf dem Pitz- und Kaunertaler Gletscher bei Cheftrainerin Caroline Fischer, einer ehemaligen deutschen Spitzenrennläuferin, auf dem Programm. Kurz vor Weihnachten wird es zumindest für den zwölfjährigen Felix ernst: Dann finden die Eröffnungsrennen des Schwäbischen Skiverbands statt. "Die beiden zählen zu den hoffnungsvollen Talenten im Skibezirk Alb-Donau", meint Bernd Zörlein.

Der Stützpunktleiter wurde auf die beiden Allmendinger, die für die Skizunft Ehingen starten, in der vergangenen Saison aufmerksam. Felix wurde im Bezirksabschlussrennen Erster im Riesenslalom, sein jüngerer Bruder Zweiter. Beide standen schon mit knapp drei Jahren auf den zwei Brettern und waren die vergangenen Jahre Mitglied des Skizunft-Rennteams. Nun trainieren sie mit den besten Nachwuchs-Rennläufern aus der Region. "Wir haben das mit Moritz und Felix besprochen, was auf sie zukommt", sagt Mutter Karin. "Die beiden haben dann das Konditionstraining gut durchgezogen und fiebern jetzt den Rennen entgegen."

Felix, der in der gleichen Gruppe wie Linus Reulein vom TSV Erbach trainiert, ist auf Grund seiner Leistungen und seines Alters bereits berechtigt, bei überregionalen Rennen zu starten. Sein zehnjähriger Bruder Moritz wird bei Bezirksrennen an den Start gehen und erst beim Abschlussrennen des Schwäbischen Skiverbands bei einem überregionalen Rennen dabei sein.

Vorbild Miller, Autogramm Vonn

Der zeitliche Aufwand hat freilich seinen Preis. "Ich habe mit dem Fußball aufhören müssen", sagt Felix. "Beides zusammen wäre nicht gegangen." Dafür gab es für den Zwölfjährigen schon Momente, die er nicht vergessen wird. "Beim Gletschertraining haben wir Lindsey Vonn getroffen", erzählt der Allmendinger und zeigt stolz seinen Rennhelm mit dem Autogramm der amerikanischen Gesamt-Weltcupsiegerin.

Sein großes Vorbild kommt auch aus den USA: Bode Miller. Und so zieht Felix Fetscher auch die schnelleren Disziplinen wie Riesenslalom den langsameren, technisch anspruchsvolleren wie Slalom vor. Über sein Ziel beim Auftakt am 19./20. Dezember ist sich Felix ebenfalls im Klaren: "Ich will im ersten Rennen auf keinen Fall rausfliegen", so der Zwölfjährige. Und: "Aufgeregt bin ich nicht - aber heiß." Das lässt für die kommende Saison hoffen.