Familie Gumper hat Fußball im Blut

Spricht man im Fußball-Bezirk Donau oder in den Nachbarbezirken vom Namen Gumper, dann denkt man gleich auch an Fußball. Seit Generationen waren und sind Mitglieder dieser Familie aus Allmendingen mit dem Fußball verbunden.

Gemeinsamer Weg

SZ-Mitarbeiter Hans Aierstok hat mit Paul Gumper gesprochen, der nach seiner Aussage bereits der Dritte im Bunde der Fußballer aus seiner Familie war. Schon sein Großvater Max Moser hatte beim VfL Munderkingen und bei der TSG Ehingen aktiv Fußball gespielt. Pauls Vater Alfons Gumper war jahrelang Aktiver beim TSV Allmendingen und beim VfL Munderkingen.

„Von sechs bis 40 war ich im Fußball aktiv“, sagt Paul Gumper. Er ist inzwischen 60 Jahre alt und unterstützt noch Sohn Heiko als Co-Trainer beim SV Sulmetingen. Bis 1994 war Paul Gumper Spieler beim TSV Allmendingen. Dann begann seine Trainer-Laufbahn. Zunächst zweieinhalb Jahre beim FC Schmiechtal, mit dem er nicht nur Bezirkspokalsieger wurde, sondern auch in die Landesliga aufstieg. Anschließend trainierte er ebenfalls zweieinhalb Jahre die SG Altheim. Dann war er für ein Jahr Trainer des SV Unlingen, der damals noch in der Bezirksliga spielte.

Auch Monika Gumper war fußballerisch aktiv

Nächste Trainerstation waren die Ehinger B-Junioren (damals Verbandsstaffel), zusammen mit Rolf Heuer. Viereinhalb Jahre war er zuletzt Trainer des TSV Allmendingen. Er begann in der Landesliga. Nach dem Abstieg in die Bezirksliga wurde der TSV Allmendingen im ersten Jahr Zweiter, stieg aber dann ein Jahr später als Meister wieder in die Landesliga auf. Im ersten Jahr nach der Rückkehr in die Landesliga wurde der TSV Allmendingen gleich Vierter, im zweiten Jahr wurde ein drohender Abstieg verhindert. Ebenfalls hat seine Ehefrau Monika Gumper aktiv Fußball gespielt: in den Frauen-Mannschaften des TSV Allmendingen und des SC Nasgenstadt.

Auch die nächste Generation blieb dem Fußball treu. Sohn Heiko Gumper begann schon im Alter von drei Jahren bei den jüngsten Bambini des TSV Allmendingen. Vom zehnten Lebensjahr an bis zur A-Jugend spielte er beim SSV Ulm 1846. Seine aktive Fußballer-Laufbahn begann Heiko Gumper danach beim damaligen Drittligisten Stuttgarter Kickers, bei dem er allerdings nach vier Jahren nach Verletzungen seine Profi-Laufbahn beendete.

Seit sechs Jahren Trainer in Sulmetingen

Zurück in Allmendingen, spielte Heiko Gumper drei Jahre lang bei seinem Heimatverein. Eine Zwischenstation war anschließend ein Jahr als Spielertrainer beim Kreisligisten Schorndorf. Zusammen mit Fabian Hummel trainierte er danach wiederum zwei Jahre den TSV Allmendingen. Weitere Trainerstationen von Heiko Gumper waren der FV Biberach und die SF Kirchen, ehe der Allmendinger 2014 zum SV Sulmetingen in die Bezirksliga wechselte. Jetzt ist Heiko Gumper bereits seit sechs Jahren Trainer des Vereins.

Heiko Gumpers Bruder Daniel Gumper, bekannt als Flügelflitzer, hat auch schon einiges hinter sich. Zunächst war er sieben Jahre beim TSV Allmendingen. Nach einem Kurzaufenthalt beim FV Biberach kam er erneut für zweieinhalb Jahre zu seinem Heimatverein zurück. Wie sein Bruder und Trainer Heiko war er ein Jahr in Kirchen und nun seit sechs Jahren beim Bezirksligisten SV Sulmetingen.

Auch die Enkel sind richtige Fußballer

Die Enkel von Paul und Monika Gumper haben auch den Fußball als Hobby entdeckt. Enkelin Deanny (siebeneinhalb Jahre) spielt bei der SG Altheim und nimmt außerdem am Fördertraining im „Spatzennest“ in Ulm teil. Enkel Lion spielt bei den Bambini des TSV Allmendingen.

Man kann also berechtigter Weise von einem „Fußball-Stammbaum Gumper“ sprechen.