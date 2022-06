Fahrer im Rausch und ohne Führerschein

Am Sonntag hatte ein Autofahrer in Allmendingen deutlich zu viel intus.

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Peugeot auf der Xaveriusstraße in Richtung Riedäckerstraße. Weil er in der Ehinger Straße in der Mitte der Straße fuhr, stoppte die Polizei die gefährliche Fahrt.

Zu tief ins Glas geschaut

Die Beamten kontrollierten das Auto und den Fahrer. Dabei hatten sie schnell den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte, dass er mit einem Wert von über 2,5 Promille deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm eine Ärztin Blut.

Mehrere Anzeigen

Die Ermittler fanden auch heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Auf den 35-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.