Expertin warnt vor Ernährungstrends

Um Ernährungstrends hat sich ein Vortrag kürzlich im Allmendinger Bürgerhaus gedreht. Zu den Gesundheitstagen war Referentin Monika Endermann eingeladen, die Diplom-Oecotrophologin ist und in Blaubeuren eine Praxis für Ernährungsberatung und -therapie hat. Sie ging sozusagen durch den Blumengarten der Ernährungsideen, wo auch so ein exotisches Gewächs wie Steinzeit-Ernährung (Paleodiät) existiert. Endermann warnte bei den unterschiedlichen Trends vor den jeweiligen Mangelerscheinungen. „Genetisch sind wir Steinzeitmenschen“, sagte die Ernährungsberaterin, aber bei der Steinzeitkost fehlen die sättigenden Kohlehydrate.

Monika Endermann sprach auch über Rohkost, die so mangelhaft sein kann, dass sogar die Menstruation ausbleibt, was Rohkostler teilweise sogar noch befürworten würden. Sie erinnerte an das Feuer, das seit 200000 Jahren zur Kultur des Menschen gehört und eine Alternative zur in mikrobiologischer Hinsicht gefährlichen Rohkost bietet.

Es ging auch um „Superfood“, das sogenannte Smoothies umfasst, also gemixte Nahrung. Endermann blickte kritisch auf Zutaten aus exotischen Ländern. „Die Natur funktioniert auf der Erde überall gleich – durch Photosynthese. Warum soll etwas so viel toller sein, nur weil es von so weit her ist“, meinte die Oecotrophologin in Anspielung auf Chia-Samen, der durch Leinsamen ersetzt werden könnte. Stutzig mache sie außerdem, dass die Tagesration für Chia-Samen ausdrücklich auf maximal 15 Gramm begrenzt wird.

Meist keine Mangelerscheinungen bei Veganern

Viel Aufmerksamkeit spendete die Referentin dem Vegetarismus und dem Veganismus, also im Wesentlichen dem Verzicht auf tierische Lebensmittel und gar Kleidungsstücke bis hin zu veganen Musikinstrumenten. Mögliche Mangelerscheinungen würden bei dem einen Prozent überzeugter Veganer meist verhindert. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) warnt aber: Schwangere, Stillende, Kinder und Jugendliche sollten sich nicht vegan ernähren, um Gesundheitsschäden zu vermeiden, sagte Endermann.

Mehr entdecken: Der Kampf um die Nudel

Eine Zuckersteuer gibt es zum Beispiel in England, sagte die Expertin, während in Deutschland der mündige Kunde unabhängig von einer Steuer über seinen Zuckerbedarf und -genuss entscheiden darf. Änderungen hat die DGE zu ihren Ernährungsregeln von 2013 vorgenommen: Seit 2017 werden mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst, Vollkorn anstatt allgemein Getreideprodukte und Kartoffeln empfohlen sowie 300 bis 600 Gramm Fleisch in der Woche, während inzwischen von Wurst und versteckten Fetten abgeraten wird.

Die Referentin sieht auch das Intervallfasten kritisch, wie sie in der Fragerunde sagte. Die Blutgruppendiät könne funktionieren, sei aber nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Auch betonte Monika Endermann in der Fragerunde, dass „nicht gegen einen Eisenmangel angegessen werden kann“. Sie plädiere zur Abhilfe für eine Infusion.