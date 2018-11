Erster Weltkrieg ist die „Urkatastrophe des 20. Jahrhundert“

„Trauer ist das Zeichen für das Mitgefühl zu den Leiden anderer Menschen.“ Das sagte am Volkstrauertag Margit Hudelmaier auf dem Allmendinger Friedhof. Die Vorsitzende des Verbandes der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen sprach am Kriegerdenkmal mit Bürgermeister Florian Teichmann und dem katholischen Pfarrer Jochen Martin Wittschorek die offiziellen Worte an diesem sonnigen, aber kalten Gedenktag. Musikkapelle und Liederkranz sorgten für den würdigen musikalischen Rahmen. Fahnenabordnungen repräsentierten die örtlichen Vereinigungen.

Heuer jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal, weshalb die Redner auf diesen Krieg besonders eingingen, der dann auch in Allmendingen als „die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet wurde. Die Generation der jungen Männer ging damals durch Tod an den Fronten zu einem Drittel verloren, erinnerte der Bürgermeister. Zu den zehn Millionen Gefallenen kamen noch 20 Millionen Verletzte hinzu, die für ihr Leben gezeichnet blieben, veranschaulichte Margit Hudelmaier die Auswirkungen dieses Krieges, der dann vom Zweiten Weltkrieg noch in den Schatten gestellt wurde. Beim Frieden sei es wie mit der Gesundheit, sagte Teichmann. Erst wenn dieser Umstand abhandengekommen ist, wird einem der Mangel in ganz erheblichem Maß bewusst. Margit Hudelmaier warnte allgemein vor einfachen Parolen und der Ausgrenzung anderer Menschen. Sie wurde aber auch konkret und forderte Gedenken für die Getöteten „in Afghanistan, Hamburg und Chemnitz“. Bürgermeister Teichmann legte mit dem Pfarrer und Margit Hudelmaier einen Kranz am Kriegerdenkmal nieder.