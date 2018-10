Erste Mini-Olympiade in Allmendingen

Die erste Mini-Olympiade in U.S.A. (Unser Schönes Allmendingen) hat am vergangenen Freitag stattgefunden. Dazu trafen sich rund 70 Mini-Olympioniken in der Allmendinger Turnhalle, in der die Turnabteilung des TSV Allmendingen unter der Leitung von Sandra Locher und Steffanie Starzmann sowie Gabriele Psik die Wettkampfstationen aufgebaut hatte.

Die Mini-Olympiade wurde von Gabriele Psik um 17 Uhr eröffnet, wobei sich dann auch schon die ersten Kinder-Olympioniken zu den Stationen aufmachten und alles gaben, um jede Station erfolgreich zu bestehen. Hierbei mussten die Kinder der Eltern-Kind-Gruppe (ElKi) und die Vorschulkinder ihre Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinne sowie Ausdauer bei einem kleinen Cooper-Lauf unter Beweis stellten. Hier stand alles im Zeichen des olympischen Gedankens: „Dabei sein ist alles“ oder wie man im Schwäbischen sagt: „Hauptsach s‘ hot Spass g‘macht!“

Nachdem die ersten Wettkämpfe der Vorschulkinder beendet waren, begannen die Kinder der Klassen eins bis zwei, drei bis vier sowie die Altersgruppe der Klasse fünf bis sechs parallel ihre Wettkämpfe. Hier stand ebenfalls im Vordergrund, die Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinne sowie Ausdauer bei einem Cooper-Lauf unter Beweis zu stellen. Die Wettkämpfe der Klassen eins bis sechs wurden um eine weitere Kraft-Disziplin erweitert.

Am Ende des Abends stand fest, dass alle Kinder Sieger sind und alle Kinder an der ersten Mini-Olympiade erfolgreich teilgenommen haben. Bei den Vorschulkindern wurde keine Wertung festgelegt.

In den Klassenstufen eins bis zwei belegten Jana Leichtle (Platz eins), Marla Baur (Platz zwei) und Lisa Matterne (Platz drei) die vorderen Ränge. Darauf folgte eine glückliche Schar an Olympioniken, sodass das Podest gar nicht ausreichte.

In den Klassenstufen drei bis vier konnte sich Lena Novak Platz eins erkämpfen. Platz zwei belegten punktgleich Magdalena Walder und Hanna Walter und Lisa Scholz ergatterte den dritten Platz. Auch hier war das Podest reichlich mit Teilnehmern gefüllt. In den Klassenstufen fünf bis sechs belegten Ariane Zagst (Platz eins), Amelie Glater (Platz zwei) und Janine Klocker (Platz drei) in einem spannenden Wettkampf die Podestplätze.