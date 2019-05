Erfolgreicher Saisonstart für Allmendingen

Die Faustballer des TSV Allmendingen sind mit einem Spieltag in Bibearch in die Feldrunde der Bezirksliga gestartet. Obwohl verletzungsbedingt geschwächt, gewannen die Allmendinger das erste Spiel gegen Bad Waldsee nach starker Leistung mit 2:0 Sätzen.

Schwer wurde es im zweiten Spiel gegen die MTG Wangen, die im ersten Satz lange Zeit in Führung lag. Erst nachdem die Allmendinger drei Satzbälle abgewehrt hatten, wurde der Satz gedreht. Auch im zweiten Satz ging Wangen in Führung und verteidigte diese bis zum Satzausgleich. Damit ging es in den entscheidenden dritten Satz, den Allmendingen, nach einer taktischen Anpassung, relativ souverän für sich entschied. Somit standen bereits zwei gewonnene Spiele zu Buche.Das dritte Spiel gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers der TG Biberach war eine deutlich kleinere Herausforderung und wurde von den Allmendingern wiederum ungefährdet mit 2:0 gewonnen. Weiter geht es am Sonntag, 2. Juni, im Rahmen des Gauturnfestes in Ravensburg. Ab 10 Uhr geht es dort, vor hoffentlich großer Kulisse, rund. Die Allmendinger Mannschaft freut sich, unter den anderen Mannschaften auch bekannte Gesichter zu sehen.