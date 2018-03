Für die Kinder der katholischen Kirchengemeinde in Allmendingen gibt es endlich wieder eine Kinderkirche. Sie wird ab Sonntag, 25. Februar, einmal im Monat parallel zum Hauptgottesdienst der Gemeinde stattfinden. Ein Kinderkirchteam hat sich auf den Start bereits vorbereitet.

Pfarrer Martin Jochen Wittschorek freut sich auf den Beginn der Kinderkirche. Im Vorfeld habe man bereits immer wieder gehört: „Es braucht so was, es fehlt“. Das Thema habe sich aufgedrängt, sagt er. Denn: „Wir haben viele junge Familien aber bisher kein Angebot.“ Bis vor gut zehn Jahren habe es noch eine Kinderkirche in Allmendingen gegeben. „Warum es damals ausgelaufen ist, weiß ich nicht“, erklärt der Pfarrer. „Es hängt natürlich auch immer an den Menschen, die es machen.“

Knapp drei Jahre seien er und Gemeindereferentin Sabine Steinwand jetzt in Allmendingen. „Die Kinderkirche ist ein Thema, das uns von Anfang an beschäftigt hat“, sagt Wittschorek. Jetzt habe sich die Gemeindereferentin der Sache angenommen. Das neue Kinderkirchteam hat sich bereits im Vorhinein getroffen. Es sei ein „fittes Team“, bestehend aus drei Frauen, erklärt der Pfarrer. Über jede weitere Unterstützung sei man dankbar.

Familiengottesdienste, für Kinder und Eltern zusammen, gab es bereits, erklärt Wittschorek, und sie würden auch fortgesetzt. Auch ein regelmäßiger Gottesdienst für die Kinder in der Schule habe bereits stattgefunden. „Bis zu 70 Kinder aus den Klassen eins bis vier nehmen daran Teil“, sagt Wittschorek. „Aber für die Jüngeren, vom Kindergarten bis zur Erstkommunion hat etwas gefehlt.“

Ab Sonntag nicht mehr: Gemeinsam mit den Erwachsenen werden die Kinder dann anfangs in der Kirche Mariä Himmelfahrt sein. Nach dem gemeinsamen Beginn in der Kirche ab 10.30 Uhr gehen die Kinder zusammen mit dem Kinderkirchteam in den Gemeindesaal im Pfarrer-Sailer-Haus. Diejenige, die die Kinderkirche leitet, werde bereits gemeinsam mit ihm in die Kirche einziehen, sagt Wittschorek. Wenn sie dann die Kinder ins Gemeindehaus hinüber führt, wird die Gruppe auch eine Kerze vom Altar mitnehmen, blickt Wittschorek voraus. Es sei das Zeichen für eine Gemeinde. Die fehlende Kerze zeige: „Es fehlt jemand.“

Biblische Geschichten

Im Pfarrer-Sailer-Haus werden die Kinder den begonnenen Gottesdienst in kindgerechter Weise fortsetzen. Sie werden eine biblische Geschichte hören, gemeinsam singen und beten und das Gehörte kreativ umsetzen. Die Kinder sollen dadurch Gemeinschaft erfahren und in den Glauben hineingeführt werden.

Eingeladen dazu sind alle Kinder zwischen drei und sieben Jahren. Jüngere Geschwisterkinder und Kinder bis zur Erstkommunion sind natürlich auch herzlich willkommen.