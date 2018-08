Einbruch im Allmendinger Bahnhof.

In der Nacht zum Donnerstag ist in das Fahrdienstleiterbüro im Bahnhof in Allmendingen eingebrochen worden. Die Täter haben nach bisherigen Kenntnissen ein Tablet entwendet.

Ein 59-jähriger Fahrdienstleiter bemerkte den Einbruch gegen 4.30 Uhr und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter über die Nordseite Zugang zum Bahnhofsgebäude, bevor sie offenbar eine Scheibe zum Büro einschlugen, um ins Innere zu gelangen. Hier durchwühlten sie diverse Schubladen sowie weiteres Mobiliar. Die Schadenshöhe liegt nach derzeitigem Kenntnisstand bei etwa 800 Euro.

Die Ermittlungen der Bundespolizei in Ulm dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/140870 zu melden.