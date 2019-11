Einbrecher durchwühlen Wohnhaus

Eine nur kurze Abwesenheit der Hauseigentümer haben Einbrecher genutzt, um in ein Einfamilienhaus in Altheim einzudringen. Ihnen fällt Bargeld in die Hände.

In der Zeit von 18.30 Uhr bis 20 am Samstag Uhr hebelten die Täter die Terrassentüre auf und gelangen so ins Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und fanden einen höheren dreistelligen Betrag und eine Armbanduhr.

Das Polizeirevier Ehingen ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Spezialisten der Kriminalpolizei kümmern sich um die Spurensicherung und -auswertung, heißt es im Polizeibericht.