Ein Sieg für Landesliga-Aufsteiger Allmendingen

Die Faustballer des TSV Allmendingen sind in die Landesliga-Hallenrunde gestartet. Am ersten Spieltag in Essingen erreichte der TSV einen Sieg und ein Unentschieden, eine Partie ging verloren.

Nachdem die Allmendinger in der Hallensaison 2018/19 ungefährdet den Aufstieg erreicht hatten, fuhren sie nun zum ersten Landesliga-Spieltag nach Essingen. Den Start verschliefen die TSV-Faustballer im ersten Spiel gegen das landesligaerfahrene Team aus Oberböhringen deutlich und lagen schnell mit 0:1 Sätzen zurück. Im zweiten Satz lief es dann deutlich besser beim Aufsteiger, der den Satzausgleich erkämpfte. Dennoch behielt der SV Oberböhringen in der Begegnung die Oberhand und siegte schließlich mit 3:1 Sätzen. Im nächsten Spiel gegen die Gastgeber vom TV Heuchlingen spielte Allmendingen konsequent auf. Mit 3:0 Sätzen errang der TSV seinen ersten Sieg in der Landeliga.

Das Aufsteigerduell gegen den TSV Oberlenningen war stark umkämpft. Erneut verschliefen die Allmendinger Faustballer den Start und lagen nach 5:11 Punkten mit 0:1 Sätzen zurück. Ebenso deutlich ging der zweite Satz mit 11:3 an Allmendingen. Taktisch umgestellt ging Oberlenningen in den dritten Satz und gewann schließlich 11:6. Damit war für Allmendingen im letzten vierten Satz nur noch ein Unentschieden zu erreichen. Nach mehreren Führungswechseln und einem Kampf über die volle Distanz (15:14) sicherte sich Allmendingen mit dem Satzausgleich einen Punkt.

Insgesamt boten die Allmendinger Faustballer eine ordentliche Leistung, die dennoch für den nächsten Spieltag noch Luft nach oben lässt. Dieser Spieltag findet am Sonntag, 1. Dezember, ab 10 Uhr in der heimischen Turn- und Festhalle Allmendingen statt. Die Mannschaft hofft auf die Unterstützung von Zuschauern und Fans.