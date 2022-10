Ein Defibrillator für das Zentrum Allmendingens

Neben dem Eingang des Rathauses in Allmendingen hängt jetzt ein Gerät, das Leben retten kann. Wenn das Herz eines Menschen in eine Rhythmusstörung gerät, wird es lebensgefährlich. Dann kommt der Defibrillator zum Einsatz.

Das gelbe Gerät hängt in einem grünen Kasten an der Außenwand des Rathauses. Jost Grimm, Vorstandssprecher der Donau-Iller Bank, hat den Defibrillator dort kürzlich hineingehängt. Denn das Gerät konnte dank einer Spende der Genossenschaftsbank angeschafft werden. „Wir haben schon zwei Defibrillatoren an öffentlichen Orten in der Gemeinde: in der Turnhalle und beim Waldfreibad“, erklärt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann. Und auch die Helfer-vor-Ort-Gruppe des DRK-Ortsvereins ist mit einem Defibrillator ausgestattet – die Gruppe unterstützt den Rettungsdienst und überbrückt bei einem Notfall die Zeit bis zum Eintreffen desselben. „Aber natürlich sind auch sie nicht immer gleich vor Ort“, sagt Teichmann. Deshalb habe er den Wunsch nach einem weiteren Gerät im Ort gehabt.

„Was, wenn mal ein Kollege einen Notfall hat?“, sei eine Frage, die ihn beschäftigt habe. Außerdem hängt der Defibrillator genau am Rathausplatz, wo es viele Veranstaltungen gibt, „es ist der zentrale Platz im Ort“, betont der Bürgermeister. Hier findet der Wochenmarkt, der Weihnachtsmarkt oder auch das Fest im Zentrum statt. Außerdem ist das Bürgerhaus gleich nebenan, wo unter anderem VHS-Veranstaltungen stattfinden. Links neben dem Rathauseingang ist das Gerät unter dem Vordach wettergeschützt und doch für alle sichtbar.

Weil so ein Defibrillator nicht ganz billig sei, habe er bei der Donau-Iller Bank nach einer Spende gefragt, erzählt Teichmann, und sofort habe es eine Zusage gegeben. „Aus unserem Gewinnsparen haben wir für so etwas einen Topf“, sagt Jost Grimm und betont: „Ein Defibrillator kann Leben retten.“ Und wenn er nur einmal in den nächsten zehn oder 20 Jahren ein Leben rette, sei alles gewonnen. „Ein ganz großes Dankeschön, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich“, sagte Teichmann. Es sei das gleiche Gerät wie an den anderen Stellen im Ort, „das war mir wichtig“.

„Man braucht keine Angst zu haben bei der Benutzung, man macht nichts falsch“, betonte Grimm. Öffnet man den Kasten, ertönt erst einmal ein lauter Alarmton. Er soll sicherstellen, dass der Defibrillator nicht zweckentfremdet wird. Schaltet man das Gerät ein, erklärt eine Stimme jeden einzelnen Schritt, lässt auch nötige Pausen und wiederholt Erklärungen, wenn man nicht weiterkommt. Die Stimme erklärt alles Nötige so lange, bis alles richtig angebracht ist. Erst dann spricht sie: „Treten Sie zurück“. Dann wird das Gerät aktiv. Es gibt einen kontrollierten Stromstoß ab – und rettet damit Leben.