Ehrungsmarathon beim Schützenverein Niederhofen-Mailand

Zur Jahreshauptversammlung begrüßte dies Oberschützenmeisterinnen Priska Maier und Christina Graf die Mitglieder, wobei ihr Gruß besonders den abwesenden Ehrenmitgliedern Hermann Mader und Ansgar Kathan galt. Die OSMs erinnerten an die Traditionsveranstaltungen und Aktivitäten des Vereins im Jahr 2019. Besonderes Lob zollten sie allen, die sich zum Wohle des Vereins einsetzten.

Nach den Berichten von Schriftführerin Claudia Baumgärtner und Sportleiter Stefan Heinz hatte Kassiererin Agathe Bank das Wort. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. In den vergangenen zwei Jahren gab es kaum Einnahmen durch die Bewirtung, zudem musste die Kühltheke repariert werden. Auch eine Rechnung für die Schießstandprüfung sowie Steuerberaterkosten machten sich bemerkbar. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Herausragend in sportlicher Hinsicht war Markus Hofstetter, der bei den Württembergischen Meisterschaften 2021 beim Sommerbiathlon sowohl in der Disziplin Sprint LG 4 km als auch im Einzelwettkampf LG 7 km den 1. Platz belegte und somit erneut den Titel des Landesmeisters errang.

Besonders geehrt für langjährige Mitgliedschaft vom Württ. Schützenverband und Deutschen Schützenbund wurden für 15 Jahre Michael und Manuel Kathan, für 20 Jahre Christian Buffler und Thomas Hertel, für 25 Jahre Stefan Heinz und Priska Maier. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre erhielten Hanni Baumgärtner, Friedl Baumgärtner, Willi Kathan jun., Markus Hofstetter, Peter Stitzenberger, Franz Barensteiner, Gerd Mader, Harald Mader, Andrea Baumgärtner, Claudia Baumgärtner, Edwin Ortmann, Hans-Peter Braun und Bruno Kathan. Für 50 Jahre Mitgliedschaft bekamen Helmut Schupp und Eugen Schelling eine Ehrennadel in Gold überreicht. Sagenhafte 60 Jahre Mitgliedschaft konnte Helmut Peter aufweisen, der mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde.

Bei den Pokalen war Roswitha Braun sehr erfolgreich. Gleich drei konnte sie mit ihren Ergebnissen erringen: den Welsingpokal, den Damenpokal und den Pistolenpokal. Beim Männerpokal traf Stefan Heinz ins Schwarze.

Höhepunkt des Abends war die Proklamation der Schützenkönige. Mit einem überragenden 5,9 Teiler sicherte sich Hanni Baumgärtner zum wiederholten Male die Damenschützenkette, gefolgt von Priska Maier und Roswitha Braun. Bei den Herren überzeugte Frank Dobler mit einem 16,3 Teiler und wird somit neuer Schützenkönig. Stefan Heinz und Wolfgang Baumgärtner reihten sich hinter ihm ein.

Über den Titel des Vereinsmeisters konnten sich in der Schützenklasse Stefan Heinz und bei den Senioren Edwin Ortmann freuen.