Bei der Jahreshauptversammlung des Bergemer Sportvereins Ennahofen sind zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue und verdiente Trainer und Übungsleiter für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Verein geehrt worden. Gerhard Schuster wurde für seine außerordentliche Leistung als Schiedsrichter zum Ehrenmitglied ernannt.

Thomas Mang begrüßte am vergangenen Samstag die Mitglieder und Gäste zur jährlichen Hauptversammlung. Als Vorsitzender blickte er in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück mit einer Vielzahl an Aktivitäten, Aktionen und Veranstaltungen, wie das Binokel-Turnier, das Fest am Wasserturm und das gemeinsame Herbstfest mit dem Bergemer Musikverein. Bei der Gemeinde bedankte er sich für die finanzielle Unterstützung unter anderem für die Dachsanierung, ebenso galt ein Dank den vielen ehrenamtlichen Helfern bei dieser Aktion. Einen Appell richteten Thomas Mang sowie Bürgermeister Florian Teichmann an die Mitglieder, sich wieder vermehrt ehrenamtlich im Verein zu engagieren.

Die Abteilungen Fußball, Frauenfußball und Jugendfußball konnten von einem erfolgreichen Jahr in den jeweiligen Spielgemeinschaften berichten. Die Tennismannschaft bestritt im vergangenen Sommer erstmals eine Herren-Verbandsrunde in der Kreisstaffel II und konnte die Saison mit dem vierten Platz abschließen. In der Turnabteilung besteht mit den sechs Sparten ein weiterhin breites Angebot für die Mitglieder.

Nach 48 Jahren und 1796 geleiteten Spielen hat Gerhard Schuster seine Laufbahn als Schiedsrichter beendet und wurde bei der Versammlung aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Ehrungen: Für die langjährige Treue erhielten folgende Mitglieder die Vereinsehrennadel: 40-jährige Vereinsehrennadel: Peter Brobeil, Alexander Söll, Walter Kneer.

Vereinsehrennadel in Gold: Für 30-jährige Mitgliedschaft: Anni Amann, Gerhard Amann, Gaby Befurt, Hildegard Befurt, Christl Braig, Reinhold Braig, Jürgen Gaus, Ulla Gaus, Petra Geprägs, Marion Haupt, Renate Kenntner, Elisabeth Mang, Patrick Mang, Helmut Müller, Ulrike Müller, Monika Rapp, Dieter Schäfer, Gaby Schäfer, Jennifer Kopp, Karl Schäfer, Bianca Scherb, Diana Scherb, Manuela Scherb, Helgard Scherb, Renate Schrade, Rita Schrade. Vereinsehrennadel in Silber für 20-jährige Mitgliedschaft: Frieda Geprägs, Linda Enderle, Simone Geprägs, Uwe Kocher, Helena Lang, Petra Lang, Bernd Looser, Ilse Paal, Martina Paal, Johannes Rapp, Janik Schaude, Nadine Schaude, Elsbeth Scherb, Jochen Scherb, Hilde Schrade, Ulrike Schrade, Simon Schuster, Andrea Wekenmann.

Erstmals wurden für langjährigen ehrenamtlichen Einsatz im Verein von den Verbänden Ehrungen ausgesprochen.

Für seine Vorstandstätigkeit erhielt Florian Laitenberger vom Württembergischen Fußballverband die Verbandsehrennadel in Bronze. Ebenso wurden vom Württembergischen Fußballverband die Trainer Florian Laitenberger, Matias Machado und Alexander Söll mit der Jugendleitehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Siegfried Scherb wurde vom Württembergischen Tennisverband für seine langjährige Abteilungsleitertätigkeit ein Ehrenbrief überreicht.

Vom Schwäbischen Turnerbund wurden mit der Verbandsehrennadel die Übungsleiterinnen Rita Schrade (Silber), Christine Haible (Bronze), Doris Eberhardt (Bronze), Martina Paal (Bronze) und Ulrike Schrade (Bronze) ausgezeichnet.

Wahlen: Das Vorsitzendentrio um Thomas Mang (Bereich Verwaltung), Jürgen Schwegler (Bereich Veranstaltungen) und Florian Laitenberger (Bereich Sportbetrieb) wurde im Amt bestätigt sowie die Schriftführerin Natalie Springer. Das Amt des Kassiers wurde von den Brüdern Daniel und Florian Schmuker an Simon Schaude übergeben.

Bei den Abteilungsleitern haben sich ebenfalls Änderungen ergeben. So wird die größte Abteilung des Vereins, die Turnabteilung mit rund 170 aktiven Sportlern, nun von Heike Herrmann und Franziska Scherb geführt. Rolf Schaude übergibt das Amt der Abteilungsleitung Jugendfußball an Daniel König. Stellvertreter bleibt Stefan Schuster.

Für die Leitung der Abteilung Fußball wird momentan nach einer Nachfolge gesucht. In das Amt des Abteilungsleiters AH-Fußball wurde Jürgen Wekenmann gewählt. Erneut gewählt wurden die Abteilungsleiterinnen Frauenfußball Nadine Schaude und Janine Winter. Patrick Mang und Simon Schuster leiten die Abteilung Tennis. Zu Kassenprüfen wurden Ulla Gauß und Anja Klink gewählt. Beisitzer sind weiterhin Susanne Schleicher, Jürgen Dick und Marianne Herold.