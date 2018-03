Ehrungen bei der DLRG Allmendingen

Zu Beginn der Hauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft, Ortsgruppe Allmendingen, hat der Vorsitzende Erhard Leichtle seine Mitglieder in der TSV-Sportgaststätte in Allmendingen begrüßt und sich für deren tatkräftige Unterstützung und Engagement für den Verein bedankt. Außerdem vermerkte Leichtle, dass sich derzeit 100 Mitglieder im Verein befinden.

Dann folgte der Bericht der Leiterin für Wirtschaft und Finanzen, Anneliese Schäfer. Sie gab den Mitgliedern einen finanziellen Rückblick auf das Jahr 2017. Anschließend bekamen die Mitglieder den Bericht der technischen Leiter Sascha Schäfer und Dominik Junghans zu Gehör. Sascha Schäfer bedankte sich ebenfalls für die erbrachten Leistungen der Vereinsmitglieder und berichtete, dass 2017 zehn Seepferdchen, viermal Bronze, einmal Silber und zweimal Gold abgeschlossen wurde. Außerdem können sie auch im vergangenen Jahr einige Wachstunden vorweisen: insgesamt 100 Wachstunden, von denen Guido Ruoss mit 24 Wachstunden die meisten absolviert hatte. Direkt hinter ihm auf dem zweiten Platz befand sich mit 18 Wachstunden Pia Patte und mit 15 Wachstunden Dominik Junghans. Zusätzlich verbrachten einige Miglieder im Jahr 2017 insgesamt 50 gemeinnützige Stunden.

Die Kassenprüfer stellten fest, dass auch in diesem Jahr Anneliese Schäfer einwandfreie Arbeit geleistet hat. In der Bekanntgabe des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2018 gab Anneliese Schäfer einen Einblick in die voraussichtlichen Ein- und Ausgaben des Vereins.

Die Leiterin für Wirtschaft und Finanzen und die Vorstandschaft wurden durch den stellvertretenden Bürgermeister Dieter Hammer, Bürgermeister Robert Rewitz war verhindert, einstimmig entlastet. Die Neuwahlen leitete der Bezirksvorsitzende Tobias Luikard. Erneut gewählt wurden zunächst der Vorsitzende Erhard Leichtle, die Leiterin für Wirtschaft und Finanzen, Anneliese Schäfer sowie die technischen Leiter Sascha Schäfer und Dominik Junghans. Außerdem wurden gewählt: Wolfgang Stiehle als stellvertretender Vorstand, Ulrich Glöckler und Susanne Kaltmark als Beisitzer, Ulrich Glöckler, Sascha Schäfer und Anneliese Schäfer als Deligierte, sowie Gerhard Kneer und Benjamin Leichtle als Kassenprüfer.

Auch in diesem Jahr wurden einige Mitglieder für ihre Mitgliedschaft geehrt: für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Walter, Jutta und Emma Haimerl ausgezeichnet. Patrick und Corinna Stiehle sowie Beate Junghans wurden für 25 Jahre im Verein geehrt, für 40 Jahre Mitgliedschaft Vittoria Leichtle und Reiner Haas. Rudolf Fuchs bekam eine Ehrung für 50 Jahre im Verein. Im Anschluss wurden zum Dank langjähriger Tätigkeit für den Verein das Vereinsmitglied Wolfgang Stiehle und Erhard Leichtle zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Für 2018 sind bereits drei Aktivitäten geplant. Am 12. Mai soll es, wie im vergangenen Jahr, zum Lasertag nach Neu-Ulm gehen, am 1. September zum Klettern/Jumping in den Mobi-Park nach Laupheim und am 2. Oktober, beim Schießen der Vereine, darf auch die Jugend teilnehmen.