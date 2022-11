Ehrung verdienter Mitglieder beim BSV Ennahofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung blickte der Bergemer Sportverein Ennahofen (BSV) 12. November auf das vergangene Vereinsjahr 2021 zurück.

Thomas Mang begrüßte die zahlreich erschienen Mitglieder und Gäste zur jährlichen Hauptversammlung. Als Vorsitzender blickte er in seinem Bericht auf das vergangene Jubiläumsjahr zurück, welches aufgrund der Pandemie nicht gefeiert werden konnte, wie so viele Veranstaltungen. Dennoch habe der Verein die Pandemiezeit gut überstanden. Simon Schaude berichtete als Kassier von einem positiven Überschuss zum Jahresende in der Vereinskasse.

Nach vierjähriger Tätigkeit als Vorstand (Bereich Verwaltung) ließ sich Thomas Mang nicht mehr zur Wahl aufstellen. Da sich kein Nachfolger finden ließ, begleitet Thomas Mang dieses Amt noch kommissarisch bis zur nächsten Versammlung. Die Vorsitzenden Jürgen Schwegler (Bereich Veranstaltungen) und Florian Laitenberger (Bereich Sportbetrieb) wurde in ihren Ämtern bestätigt, sowie die Schriftführerin Natalie Springer und der Kassier Simon Schaude.

Die Turnabteilung wird von Franziska Scherb und Chiara Paal geführt. Die Damenfußball-Abteilung führen Ann-Kathrin Schaude und Lea Laitenberger. Erneut gewählt wurden die Abteilungsleiter Jugendfußball Daniel König und Stefan Schuster. Für die Leitung der Abteilung Fußball und AH-Fußball wird momentan nach einer Nachfolge gesucht. Patrick Mang und Simon Schuster leiten die Abteilung Tennis. Zu Kassenprüferinnen wurden Ulla Gaus und Anja Klink-Scherb gewählt. Beisitzer sind weiterhin Susanne Schleicher, Jürgen Dick und Marianne Herold.

Ehrungen 2021 – 40-jährige Vereinsehrennadel: Irmgard Dress, Bernd Geprägs, Jochen Laitenberger, Brigitte Locher, Heinz Mang, Hans-Peter Schaude, Horst Schaude, Hannelore Schrade, Jürgen Schrade, Günter Schwarzmann und Karl Schwarzmann. Vereinsehrennadel in Gold (30 Jahre): Helga Flamm, Erika Geprägs, Alexander Haupt, Birgit Kürsammer, Erika Kürsammer, Hannelore Laitenberger, Irmgard Mayer, Gabriele Roßmeissl, Edelgard Rupp, Dieter Schaude. Vereinsehrennadel in Silber (20 Jahre): Markus Haupt, Philipp Kegel, Roland Roßmeissl, Roswitha Schleker, Raphael Schrade.

Ehrungen 2022 – 50-jährige Vereinsehrennadel: Ottmar Baier, Ernst Bausch, Fritz Geprägs, Günther Geprägs, Otto Geprägs, Ernst Kenntner, Georg Kürsammer, Hans Lang, Hansjörg Lang, Siegfried Mang, Annerose Rein, Hans Schaude, Marlies Seitter. 40-jährige Vereinsehrennadel: Christa Geprägs, Karl Stark. Vereinsehrennadel in Gold (30 Jahre): Evelyn Befurt, Roland Braig, Manfred Kolb, Heidi Mang, Ralf Paal, Bärbel Schaude, Barbara Schrade, Karin Späth. Vereinsehrennadel in Silber (20 Jahre): Fabian Dürr, Julius Günther, Christine Haible, Florian Haible, Thomas Haible, Sonja Kramer, Bärbel Miller, Philipp Miller.