Drei Viertklässler verlassen Schule in Weilersteußlingen

Drei Viertklässler haben sich am Montag bei der Jahresabschlussfeier in der Weilersteußlinger Gemeindehalle von der Grundschule verabschiedet. Zusammen mit den verbleibenden Schülern gestalteten sie ein ansprechendes Programm.

Mit dem Lied „Hezlich willkommen“ begrüßten die elf Schüler des ausgehenden Schuljahrs Eltern, Ortsvorsteher, Vertreter der Kirche und ehemalige Lehrer. Schulleiterin Sonja Looser hieß die Gäste willkommen. Die Schüler erfreuten mit einem von Lehrerin Annika Pfeil einstudierten Tanz. Der besondere Dank der Schulleiterin und der Elternbeiratsvorsitzenden Alexandra Klopfer für den geleisteten Dienst galt den Lesepatinnen Sonja Flamm, Marianne Herold, Susanne Schaude, Susanne Schleicher und Tina Wekenmann, den Jugendbegleitern Renate Schaude, Franziska Kürsammer, Bianca Scherb und Johann Nesensohn sowie den Spieleturnleiterinnen Doris Eberhardt, Marianne Herold, Michael Geprägs und Annika Pfeil. Dem Auftritt einer Xylo-Boom-Band aus Schülern der dritten und vierten Klasse folgte die Wiedergabe eines mit Sprache und Geräuschen fantasiereich gestalteten Hörspiels. Ein zweites folgte im Verlauf des Programms.

Aus der Grundschule verabschiedet wurden Anna Herold aus Ennahofen, Marian Schaude aus Weilersteußlingen und Alexander Schwarzmann aus Grötzingen. Das Mädchen wechselt zur Mädchenrealschule Obermarchtal, die beiden Buben zur Realschule Ehingen. Lehrerin Annika Pfeil erinnerte daran, was die drei im Verlauf von rund 4000 Schulstunden alles erlebt und gelernt haben. Die Drittklässler überreichten ihnen Bastelgeschenke. Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Klopfer sagte, die Grundschule sei Teil der Gemeinschaft der Lutherischen Berge und kündigte für Herbst die Gründung eines Förderkreises an. Im Herbst kommen fünf Erstklässler neu in die Schule auf den Bergen.