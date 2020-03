Eine Drehmaschine ist am frühen Donnerstagmorgen in Allmendingen in Brand geraten.

Gegen 1 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Hauptstraße aus. In einer Firma brannte eine Drehmaschine. Die interne Löschanlage der Maschine löste aus. Dadurch wurde eine weitere Brandentwicklung verhindert, heißt es im Polizeibericht.

Keine Verletzten

Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.