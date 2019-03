DLRG Allmendingen zieht Bilanz

Im Sportheim von Allmendingen haben sich am Freitag 16 Mitglieder und Freunde der Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft der Ortsgruppe Allmendingen, kurz DLRG, versammelt. Unter ihnen waren der Vorsitzende Erhard Leichtle, sein Stellvertreter Wolfgang Stiehle und auch Anneliese Schäfer, die für Wirtschaft und Finanzen verantwortlich ist. Die zufriedene Runde wurde durch den stellvertretenden Bürgermeister Manfred Huber ergänzt.

Zu Beginn der Hauptversammlung dankte Erhard Leichtle in seiner kurzen Rede vor allem der Leiterin über Wirtschaft und Finanzen, Anneliese Schäfer. Eher negativ äußerte er sich zur Aktivitätenliste, die zwar gut bestückt sei, doch mangels der Teilnehmerzahl im letzten Jahr des Öfteren ausfiel. Er klärte die Mitglieder auch über eine reduzierte Personenzahl der Freiwilligen im Wachdienst auf, andererseits lobte er im gleichen Zuge die fleißigen Mitglieder in der Rettungsschwimmerausbildung als auch des Schwimmkurses. In dem Bericht des technischen Leiters Sascha Schäfer, der leider verhindert war, wurde den Helfern für ihre Wachstunden gedankt. Das regelmäßige Schwimmtraining jeden Freitag und die dabei abgelegten Abzeichen wurden von dem Vertreter ebenfalls freudig bekanntgegeben. Darauffolgend hielt Anneliese Schäfer alle Anwesenden über die Finanzen auf dem Laufenden. Ausgaben im Jahr 2018 gab es beispielsweise für die Ausbildung, die Wasserrettung, für die Versicherungen und fürRessourtaktivitäten zwecks Ausbildungsgegenständen und auch Gegenstände für den Wachdienst wurden angeschafft. Benjamin Leichtle, der gemeinsam mit Gerhard Kneer für die Kasse der DLRG zuständig ist, betonte: „Die Kassenprüferversammlung fand am 8. März 2019 in Kirchbierlingen statt und daraus empfahl sich eine Entlastung der Kasse.“ Nach den Berichten folgte eine Aussprache, in der es unter anderem um die riesige Nachfrage der Eltern an einem erweiterten Schwimmangebot für deren Sprösslinge ging. Damit waren hauptsächlich Interessenten der Gemeinde Weilersteußlingen gemeint. „Allgemein liegen Seepferdchen, Rettungsabzeichen als auch die Bronze und Silber-Medaillen 2018 nur im einstelligen Bereich“, so ein Mitglied. „Auch, dass Schülerinnen nur noch mit Besitz eines Seepferdchenabzeichens im Schwimmunterricht teilnehmen dürfen, entwickelt sich zu einem gefährlichen Trend“, ergänzt er. Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte Anneliese Schäfer den Haushaltplan des letzten als auch des bevorstehenden Jahres vor. Mit Mehrausgaben geht die DLRG weiter ins Minus, jedoch wurde für eine totale Entlastung der Leiterin von Wirtschaft und Finanzen, des Schwimmbads als auch der Kasse gestimmt. Mit den Worten „Ich wünsche der Veranstaltung einen weiteren guten Verlauf, lobe das ausgewogene Verhältnis der Kassenführung und wünsche euch einen tollen Sommer. Auch von Seiten der Gemeinde gebührt euch ein herzliches Dankeschön für eurer Engangement“, beendete der stellvertretende Bürgermeister Manfred Huber seine Rede.

Die angehende Hebamme Sandra Münst aus Kirchbierlingen wurde zudem zur neuen Jugendleiterin ernannt. Im Anschluss an diese vollgepackte Sitzung kamen noch Themen wie die Neuwahlen des Vorsitzenden im übernächsten Jahr sowie weitere Informationen über die Delegierten des Bezirkstag in Ulm auf den Tisch. Freudige Neuigkeiten waren hierbei die Erweiterung auf sieben Delegierte des Ortsbezirks Allmendingen, da 2400 Mitglieder der DLRG geknackt wurden. Mit einer Auflistung der kommenden Veranstaltungen im Jahr 2019 verabschiedete Erhard Leichtle die gesellige Runde. Dabei wurde der Erste-Hilfe-Kurs, der erst bei zehn bis 15 Teilnehmer zustande kommen kann, den Mitgliedern und Interessenten besonders nahegelegt.