Allmendinger Schüler haben am Montag gemeinsam mit dem Förderverein der Allmendinger Schule einen Krötenzaun entlang der Katzensteige aufgebaut. Für die Schüler war es eine willkommene Abwechslung zum Unterricht – vielen Kröten wird die Aktion in den nächsten Wochen das Leben retten.

Schon um 8 Uhr morgens beginnen die Schüler der Klasse 8-9 der Allmendinger Gemeinschaftsschule, Heringe in den Boden zu klopfen und Löcher zu graben. An den Heringen wird der grüne Zaun befestigt, in die Löcher am Netz kommen Eimer, in welche die Kröten schon bald hineinplumpsen werden.

Wir sind glücklich, mal etwas außer Deutsch und Mathe zu machen. Batuhan, Schüler

„Gibt es noch Eimer?“. „Was kann man noch machen?“. Die Schüler sind am Montagvormittag eifrig bei der Arbeit. „Es ist nicht so anstrengend, aber ein bisschen kalt“, sagt Asude. „Wir sind glücklich, mal etwas außer Deutsch und Mathe zu machen“, erklärt Batuhan.

Mit dem nötigen Know-how versorgt sie Michael Rieger, Naturschutzbeauftragter des Alb-Donau-Kreises. Über mehrere Jahre hatte das Projekt Lehrerin Sophie Stamm mit ihrer Klasse betreut. Die Schüler in diesem Jahr wie auch ihre Klassenlehrer Stephan Brüstle und Michaela Rommel sind über die Unterstützung sehr dankbar.

Die Männchen lassen sich von den Weibchen tragen

Die Kröten möchten in den nächsten Wochen, wenn die Bedingungen etwas feuchter sind und es nicht mehr so kalt ist, die Katzensteige Richtung Schmiechener See passieren, erklärt Rieger. „Der Schmiechener See ist das größte Laichgebiet in der Region. Die Kröten kehren zu dem Ort zurück, wo sie geschlüpft sind.“ Im Sommer wandern sie vom See in das Waldgebiet bei Allmendingen, im Frühjahr kehren sie zum See zurück. „Die Männchen lassen sich von den Weibchen tragen“, so Rieger. „Sie können sich nicht schnell genug ein Weibchen sichern, um ihre Gene weiterzugeben. Denn auf ein Weibchen kommen zwei bis drei Männchen.“

Im Frühjahr wandern die Kröten zu ihren Laichplätzen. (Foto: Barbara Baur)

Doch der Weg ist gefährlich: In der Dämmerung, wenn die Kröten sich auf den Weg machen, fahren noch viele Autos die Straße entlang, was für die Amphibien lebensgefährlich ist. Und der Verkehr habe in den vergangenen Jahren noch zugenommen, sagt Rieger. Vor mehr als 20 Jahren hat sich der Nabu Allmendingen schließlich um einen Krötenzaun gekümmert. Seit etwa 20 Jahren bauen ihn die Allmendinger Schüler Jahr für Jahr auf.

Helfer tragen die Kröten über die Straße

Die Kröten stoßen auf ihrer Wanderschaft an das Netz und landen letztendlich in den eingegrabenen Eimern. Diese werden morgens von den Helfern herausgehoben und die Kröten auf die andere Straßenseite getragen. Unter den Zuggleisen und auch unter der B492 können die Kröten hindurchwandern – dort gibt es spezielle Röhren für sie. „Zu Beginn haben wir 800 bis 900 pro Jahr in den Eimern gefangen“, sagt Rieger. „Heute sind es nur noch 50 bis 60.“ Darunter sind Kröten, grüne Teichfrösche, braune Grasfrösche und hin und wieder auch Molche. Der Allmendinger Naturschutzbeauftragte nennt als Ursache für die schrumpfenden Zahlen neben dem zunehmenden Verkehr auch die Landwirtschaft, die Herbizide auf den Äckern ausbringt.

Einen Bergmolch in einer Menschenhand. (Foto: Roland Weihrauch/Archiv / DPA)

Die Organisation der Aktion hat in diesem Jahr Angela Callies, die Sekretärin der Schule und Schriftführerin der Fördervereins, übernommen. Kurzfristig, mit Blick auf den Wetterbericht, hat sie den Montag für die Aktion ausgesucht – eine gute Wahl, wie sich vor Ort zeigte.

Erst vor Kurzem hat der neu gegründete Förderverein einen Wasserspender an der Allmendinger Schule möglich gemacht, an dem die Schüler nun kostenlos Wasser entnehmen können. „Er kommt gut an“, sagt Callies. Der Krötenzaun ist nun sozusagen das zweite große Projekt des Vereins. In diesem Jahr werden es auch Mitglieder des Fördervereins sein, die regelmäßig die Eimer am Zaun kontrollieren und die Kröten auf die andere Straßenseite bringen.