Dieser Allmendinger wird demnächst zum Diakon geweiht

Michael Sankowsky aus Allmendingen wird am 16. März zum Diakon geweiht. Wo er sein Jahr als Diakon verbringen wird, gibt Bischof Gebhard Fürst erst am Abend nach der Weihe im Bischofshaus bekannt. Für den Weg des Priesters hat sich der 39-Jährige erst spät entschieden.

Klassisch ist Michael Sankowskys Weg zum Priesteramt bisher nicht verlaufen. Nicht besonders lange war er als Ministrant in der Kirchengemeinde Allmendingen tätig und auch aus einer besonders strengen katholischen Familie stammt der 39-Jährige nicht. Es sei eher ein „Suchen und Ringen – auch mit der Kirche“ gewesen, was schlussendlich zu der Entscheidung führte, sich doch für den Weg eines Priesters zu entscheiden und sich damit in den Dienst der Menschen zu stellen. „Es ist ein großer Schritt“, räumt der Allmendinger ein. Doch die Entscheidung sei nicht aus dem Nichts gefallen, sondern die Frage, ob das nicht das Richtige für sein Leben sei, begleitete ihn schon in der Kindheit. „Doch zuerst stand anderes im Vordergrund“, ergänzt er.

Man muss als Priester vor allem eines können, man muss die Menschen mögen. Michael Sankowsky aus Allmendingen

Als gelernter Industriekaufmann arbeitete er einige Jahre als Kaufmann und technischer Quereinsteiger im IT-Bereich und war zuletzt als Bereichsleiter eines IT-Unternehmens tätig. „Aber dieser Weg war einfach immer mit einem Fragezeichen versehen und mit Ende 20 habe ich überlegt, was ich aus meinem Leben machen will“, erklärt er seine Entscheidung, ins Priesterseminar zu gehen. „Man muss als Priester vor allem eines können“, sagt er mit Nachdruck, „man muss die Menschen mögen.“

Im Herbst 2013 fing sein Vorbereitungsjahr im Wilhelmsstift in Tübingen an. Es folgte eine Zeit der Prüfung, ob der eingeschlagene Weg wirklich der richtige ist. „Vieles, was für mein Leben bis zu diesem Zeitpunkt Bedeutung hatte, musste ich in Frage stellen“, erzählt Michael Sankowsky. Etwas länger als ein Jahr prüfte er sich, bevor er ins Spätberufenenseminar St. Lambert in Lantershofen eintrat. Das Wilhelmsstift und die in Tübingen gelehrte Theologie erlebte er als befreiend und modern. Auch sei das Wilhelmsstift kein Haus, in welchem sich die künftigen Priester einschließen, sondern ein Haus, das offen sei für vielfältige Begegnungen und das Leben in all seinen Facetten. „Weltzugewandtheit ist etwas, das für die Kirchen sehr wichtig ist“, sagt er.

Vergangenes Jahr das Studium beendet

Vergangenes Jahr beendete der Allmendinger sein Studium und bewarb sich für das Priesterseminar in Rottenburg, wo er im August 2018 einzog. Es folgte eine sechsmonatige Seminarzeit für die praktische pastorale Ausbildung, wo er und die anderen Weihekandidaten lernten, wie Beerdigungen, Taufen und Trauungen gefeiert werden. Dazu kam noch ein Schulpraktikum, damit die künftigen Diakone auch in den Schulen den Religionsunterricht übernehmen können.

Wo er als Diakon tätig sein wird, erfährt Michael Sankowsky erst am Tag nach der Weihe, wenn alle Diakone beim Bischof eingeladen sind. Stellen stehen unter anderem in Allmendingen, Munderkingen und Obermarchtal zur Verfügung. Zudem wird voraussichtlich jeweils einer der sieben Weihekandidaten in Sindelfingen, Mössingen, Rottenburg oder Neckartenzlingen zum Einsatz kommen. Am 31. März treten die Diakone ihren Dienst an, im Sommer des kommenden Jahres werden sie zu Priestern geweiht.

