Auf teure Baumaschinen haben es Unbekannte bei Allmendingen jetzt abgesehen. Am Montagmorgen bemerkte ein Zeuge den Verlust. Beim Betreten der Baustelle sah er, dass mehrere Werkzeugkoffer aufgebrochen waren.

In den Koffern befanden sich hochwertige Baumaschinen. Die waren weg. Am Donnerstag zum Feierabend war alles noch da. Was genau fehlt, wird derzeit noch ermittelt. Die Unbekannten kamen durch offene Türen, die Baustelle wird nicht verschlossen. Jetzt ist der Polizeiposten Schelklingen auf der Suche nach den Dieben.