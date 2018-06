Die Allmendinger Halle verwandelt sich in eine Urwaldlandschaft

Von Kennern wird die Kleintierausstellung in Allmendingen als die schönste Süddeutschlands bezeichnet. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass in den vergangenen Jahren vermehrt Besucher aus dem ganzen süddeutschen Raum die Ausstellung besuchten.

Schon seit Silvester sind rund 30 Mitglieder damit beschäftigt, alles für die Ausstellung am kommenden Wochenende herzurichten. „Es dürfte wohl um das 30. Mal sein, dass hier eine Ausstellung stattfindet“, so Josef Knab, Ehrenvorsitzender des Allmendinger Kleintierzuchtvereins und Vater des jetzigen Vorstands Willi Knab. Die fleißigen Helfer hatten viel zu tun: den Schutzboden verlegen, Käfige aufstellen und eine für eine Ausstellung dieser Art einmalige Kulisse schaffen. Die Mitglieder des rührigen Vereins haben sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Neben den rund 600 Kaninchen, Enten, Gänsen, Hühnern und Tauben gibt es auch noch exotische Vögel zu bestaunen.

Aber mit diesem begnügten sich die Mitglieder nicht und schufen in der Turn- und Festhalle eine sehenswerte Wald- und Urwaldlandschaft. In ihr werden sich Reptilien bewegen und am Samstag und Sonntag können mutige Besucher auch mal eine Schlange anfassen.

„Wir werden die Schlangen schon am Morgen entsprechend füttern, damit keiner Angst haben muss“, sagt Willi Knab mit einem verschmitzten Lächeln. In der Waldlandschaft sind Greifvögel wie Uhu, Schnee-Eule und Falken zu sehen und zu bestaunen. Anziehungspunkt für die Kleinen dürfte wieder der Streichelzoo sein mit Hasenbabys, Küken, Zwergpony, Schafen und Ziegen.

Auch die Meerschweinchenstadt wird nicht fehlen. Großvolieren mit Gänsen und Enten runden den Bereich ab. Bewirtet werden die Besucher mit einer Metzelsuppe, Schnitzel und Kaffee und Kuchen. Hauptpreise bei der reichhaltigen Tombola sind eine Ballonfahrt und ein Fahrrad.

Bereits am Freitag findet ab morgens 8 Uhr die Vereinsmeisterschaft statt. Insgesamt acht Wertungsrichter werden die ausgestellten Tiere bewerten und die Sieger 2012 ermitteln. Die Ehrung der Vereinsmeister findet dann am Familienabend am Samstag im Vereinsheim statt. (wk)