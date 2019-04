„Der Islam gehört nicht zur deutschen Identität, er gehört aber zur deutschen Realität.“ Neben dieser Ansicht präsentierte der Islam- und Religionswissenschaftler Hussein Hamdan aus Tübingen am Donnerstag im Allmendinger Pfarrer-Sailer-Haus viele Fakten über eine Religion, der 5,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland angehören.

Im Nachgang zu einem Besuch in der Ditib.-Moschee in Ehingen hatte Pfarrer Martin Jochen Wittschorek Kontakt zum Referenten geknüpft, der an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig ist. Wittschorek nannte am Ende den Vortrag erhellend. In der Tat brachte Hussein Hamdan hochkonzentriert und locker zugleich zahlreiche Fakten zu Gehör, die in vielen Gesprächen und Diskussionen für Klarheit und Verständnis sorgen können.

Zunächst beleuchtete der Referent die Historie des Aufkommens des Islam in Deutschland, die mit diversen Abkommen Deutschlands mit islamisch geprägten Ländern anfing. Insbesondere das Anwerbeabkommen mit der Türkei von 1961 hatte viele türkische Gastarbeiter nach Deutschland gebracht, denen die heimische Propaganda versprochen hatte, sie würden in Deutschland innerhalb weniger Jahre genügend verdienen, um sich alsbald in der Heimat eine Existenz und eine Familie aufbauen zu können. Kurze Zeit nach der islamischen Revolution im Iran flohen viele Intellektuelle nach Deutschland, die enttäuscht waren vom Austausch der Schah-Diktatur durch die Diktatur Chomeinis. So seien inzwischen rund 4,5 Millionen Muslime in Deutschland, das entspricht etwa 5,5 Prozent der Bevölkerung.

Im Gegensatz zu Christen, die hier in Körperschaften des öffentlichen Rechts organisiert sind, seien Muslime allenfalls in Verbänden wie Ditib organisiert. Ditib wurde 1984 gegründet, als die Türkei im Sinne Atatürks Staat und Religion trennte. So fand eine Rückbindung der Imame an den türkischen Staat statt, diese seien von der Türkei bezahlte Staatsbeamte. Sie seien nur wenige Jahre in Deutschland, der deutschen Sprache nicht mächtig und schon gar nicht landeskundig. Das 1985 geschlossene türkisch-deutsche Abkommen erlaubt ihnen, in Deutschland zu predigen. Unproblematisch, ja förderlich in der Zeit der Trennung von Kirche und Staat, schädlich seit der Abkehr hiervon durch Erdogan, mit der Folge, dass unter anderem der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst mit Ditib keinen Kontakt mehr pflegt. Die Gülen-Bewegung betreibe keine Moscheen und setze auf weltliche Bildung.

Gar keinen Dialog pflege man mit Salafisten, in Deutschland mit 11 000 Personen vertreten, in deren Reihen vorwiegend extremistische und gewaltbereite Tendenzen herrschten, auch unter den Predigern. Unter ihnen seien 1050 Gefährder, deren Überwachung mit viel Aufwand verbunden sei. „Pierre Vogel, ein Kölscher Jung, sprach als erster deutscher Salafistenprediger eine Sprache, die die Jugend verstand. Groß gemacht haben ihn ARD und ZDF, indem sie ihm eine Bühne boten“, kritisierte der Referent, der sich gegen extreme Islamisten, radikale Christen und Rechtsradikale gleichermaßen aussprach. „Das Grundgesetz ist nicht verhandelbar“, so der Referent weiter, der vor falscher Toleranz im Dialog warnte, und gemeinsame Aktivitäten von Muslimen und Christen aus religiöser Motivation heraus empfahl.

Keine Bühne für Extremisten

Nach seinem Vortrag erläuterte Hamdan in einer Fragenrunde den Unterschied von Sunniten, Schiiten und Aleviten, schilderte Mohammed als geschickten Verhandler, der auf der arabischen Halbinsel die verfeindeten Stämme einte, und zeigte Verständnis für die Position in Deutschland lebender Muslime, die in ihrer Heimat einen Diktator eher akzeptieren, als eine Demokratie, in der die Falschen, sprich die Muslimbrüder, an die Macht geraten. Das vielschichtige Thema schloss er ab mit dem Rat, Extremisten keine Bühne zu geben, beispielsweise durch den Boykott ihrer Beiträge im Internet.