Das sind die Kandidaten der Freien Wähler

Die Freien Wähler in Allmendingen gehen mit nahezu voller Liste in die Kommunalwahl im Mai. Lediglich für Hausen und Grötzingen ist jeweils ein Platz frei geblieben. Vier aktuelle Mitglieder des Gemeinderats stellen sich nicht mehr zur Wahl. Doch entgegen der Befürchtungen zu Anfang des Jahres machen einige erfahrene Ratsmitglieder weiter.

Michael Glöckler, der Vorsitzende der Freien Wähler, kandidiert nicht mehr. Er hatte schon vor fünf Jahren angekündigt, nicht noch einmal anzutreten. 15 Jahre lang hat er im Allmendinger Gemeinderat mitgewirkt. Genauso wie Manfred Huber, stellvertretender Bürgermeister, der sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellt. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt der 69-Jährige, „aber irgendwann wird man müde“. Gebhard Dietz stellt sich nach 20 Jahren nicht mehr zur Wahl, auch Rita Schrade kandidiert nicht mehr.

Weitermachen wollen Karl Allgaier (52), Leonhard Sontheimer (64), Anja Zimmermann (36) und Michael Schach (44). Kontinuität gibt es auch bei Kandidaten in den Teilorten.

Diese Kandidaten der Freien Wähler wollen erstmals für den Kernort in den Gemeinderat: Simon Bayer, 29 Jahre alt. Der Maschinenbauingenieur kandidiert zum ersten Mal; Michael Braig (40); Maschinenbauingenieur Simon Daferner (27) sagt: „Ich würde mich freuen, wenn auch ein paar Junge was in der Gemeinde bewegen können.“ Claus Dietz (54), Versicherungsfachmann; Saskia Dietz (35), Verwaltungswirtin; Milivoj Hadur (41), Stukkateur. „Ich freue mich darauf, hier zu sein in diesem Kreise“, sagte Christian Preisler (37), Lehrer in Ulm. Vera Sontheimer, 39 Jahre, arbeitet in der Entwicklung bei Boehringer Ingelheim.

In den Teilorten lassen sich aufstellen: Hausen: Matthias Steinle (28, Landwirtschaftsmeister; Ennahofen: Gerhard Amann (63, selbständig) und Florian Laitenberger (37, Vorsitzender beim Bergemer Sportverein). Für Grötzingen kandidiert wieder Christian Schaude (37, selbstständig). In Weilersteußlingen treten der 40-jährige Polizeibeamte Thomas Bauer, Ortschaftsratsmitglied, und der 42-jährige Biologe Stefan Schuster an. In Niederhofen stellen sich der Ortsvorsteher Hermann Mall (60) und der 25-jährige Landwirtschaftsmeister Johannes Braun zur Wahl.

26 stimmberechtige Mitglieder waren bei der Nominierungsversammlung am Dienstag im Gasthaus Kreuz anwesend. Einstimmig zeigten sie sich mit der Kandidatenliste einverstanden. „Ich freue mich, dass sich so viele Junge bereiterklärt haben, dieses Amt anzustreben“, sagte der langjährige Vorsitzende Walter Habrik. Die Kandidaten würden sowohl im Hinblick auf das Alter, Geschlecht wie auch auf die Berufe ein ausgewogenes Bild abgeben. „Es ist einfach wichtig, dass sich die junge Generation selbst engagiert“, betonte auch Fraktionssprecher Leonhard Sontheimer. Im Geimeinderat wolle man sich weiter für die Interessen der Bürger einsetzen und auch Diskussionen nicht aus dem Weg gehen.