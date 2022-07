Das Runde muss ins Eckige

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine ganze Schule an einem Morgen beim Fußballturnier - das gab es an der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen am Freitag, 1. Juli in der Halle in Allmendingen. Die Schülermitverantwortung (SMV) hatte dazu eingeladen und alle Klassen sowie das Kollegium hatten Mannschaften gemeldet. Nachdem dies aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Jahren so nicht mehr möglich war, war die Nachfrage nach einem Gemeinschaftserlebnis besonders groß.

„Jeder gegen Jeden“ so lautete das Motto des Morgens und so spielten alle Mannschaften an diesem Tag gegeneinander und versuchten, so viel als möglich Tore zu schießen. Die SMV hatte auch bei den Schülerinnen und Schülern sehr gute Schiedsrichter ausfindig gemacht, so dass alle Spiele regelkonform über die Bühne gebracht wurden. Auch die Lehrermannschaft mit weiblichen und männlichen Teilnehmern musste und durfte gegen jede Klasse spielen. Am Ende konnte das Kollegium der GMS den Gesamtsieg bei sich verbuchen. Bei einer kleinen Siegerehrung konnten so dann auch die Mannschaften ihre Urkunden von der SMV entgegennehmen.

Versorgt wurden die Sportler von der Fachschaft „AES“, die mit Butterbrezeln, Muffins, Gemüse- und Obstspießen ihren Teil zum guten Gelingen des Turniers beigetragen haben. Ein voller Erfolg, ohne Verletzungen und mit vielen Toren, so das Resümee der SMV. Und am Ende des Turnieres wurde noch gemeinsam aufgeräumt, um die Halle wieder besenrein abzugeben. Schulleiter Jürgen Haas dankte allen, die zum guten Gelingen des Turniers beigetragen haben.