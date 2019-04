Das ist der neue Diakon in Allmendingen

Der neue Diakon der katholischen Kirchengemeinde Allmendingen heißt nicht nur Fröhlich, er ist es auch. Am Sonntag stellte er sich vor dem Gottesdienst froh gelaunt den Kirchenbesuchern vor.

Roman Fröhlich erzählte aus seinem bisherigen Leben und Werdegang bis zu seiner Entscheidung für das katholische Priestertum. Die letzte Vorstufe dazu ist das Diakonat mit seiner einjährigen Einübung in die kirchlichen Dienste. Dafür hat Weihbischof Matthäus Karrer am 16. März Roman Fröhlich aus Mönsberg und sechs weitere Theologen im Rottenburger Dom geweiht. Die Aufgaben eines Diakons gehen weit über gottesdienstliche Feiern hinaus.

Mit dem Sonntag „Laetare“ hatte sich Roman Fröhlich den zu seinem Familiennamen passenden Tag seiner Vorstellung als zeitweiliger zweiter Geistlicher der Kirchengemeinde Allmendingen ausgesucht. Das lateinische Wort „Laetare“ heißt „Freue dich“. Mit dem Sonntag Laetare ist die Mitte der Fastenzeit überschritten und er hat deshalb einen fröhlicheren und tröstlichen Charakter, weil das Osterfest näher rückt. Das wird in der katholischen Kirche traditionell auch durch die liturgische Farbe ausgedrückt: In das Violett der Fastenzeit mischt sich an diesem Tag ein wenig von der weißen Liturgiefarbe des Osterfestes. Das ergibt bei den Gewändern von Priester und Diakon einen rosa Farbton. Auch wenn Ostern der traurige Karfreitag vorausgeht, so ist doch die Auferstehung vom Tod der Anlass des freudigen Glaubens an die immer wieder kehrende Lebenskraft.

Tröstlich und fröhlich endet auch der Text aus dem Lukasevangelium (15,11–32), mit dessen Lesung Roman Fröhlich seinen ersten liturgischen Dienst in Allmendingen verrichtete. Das Gleichnis von den beiden Söhnen beziehungsweise der Liebe des Vaters hat einen heiteren Ausgang: „Man musste aber feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder, war verloren und wurde gefunden.“

Zuhause ist Roman Fröhlich in Mönsheim, einer evangelisch geprägten Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg. Er freue sich, jetzt in einem katholischen Umfeld seinen Dienst anzutreten, sagte der junge Geistliche am Sonntag. Die Bedeutung des Diakonenamtes bringt Pfarrer Martin Jochen Wittschorek dadurch zum Ausdruck dass er anordnete: Der Diakon und der Pfarrer beerdigen ohne Ansehen der Person im Wechsel. Auch die Dienste bei Trauungen und Taufen werden zwischen Pfarrer und Diakon aufgeteilt.

Überglückliche Pfarrhühner

Auf das Auferstehungsfest Ostern wies in der Allmendinger Kirche am Sonntag auch ein vor dem rechten Seitenaltar aufgestellter Korb hin. Darin befanden sich laut einer Hinweistafel „Eier von überglücklichen (Bio-) Pfarrhühnern gegen eine Spende für die neue Orgel“. Bei schönstem Frühlingswetter hatten des Pfarrers Hühner derweil im Pfarrhausgarten weiträumigen Auslauf und fanden zur Produktion weiterer Eier genügend Futter. Eigentlich sind diese ja als Keimzelle neuer Hühner angelegt. Doch wo der Mensch zugreift, gilt es eben so zu tun, als ob man es nicht merkt, ehe man als Suppenhuhn selbst das Mahl des Herrn Pfarrers anzureichern die Ehre hat.