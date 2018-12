Das ist beim Weihnachtsmarkt in Allmendingen geboten

Richtige Weihnachtsstimmung wird sich am Samstag, 15. Dezember, über den Allmendinger Rathausplatz legen. Um 14 Uhr wird nämlich der Weihnachtsmarkt eröffnet – erstmals von Bürgermeister Florian Teichmann. Schon vormittags kann man sich einen Weihnachtsbaum aussuchen. Mitglieder des Gewerbe- und Handelsvereins waren wieder extra in der Pfarrei, um Christbäume für den Weihnachtsmarkt zu schlagen.

„Das Besondere am Allmendinger Weihnachtsmarkt ist, dass wir so ein tolles Programm haben, an dem die Kindergärten, die Schule und die Musikvereine mitwirken. Und es tritt immer eine Band auf“, sagt Jutta Leichtle vom Gewerbe- und Handelsverein Allmendingen. In diesem Jahr wird die Band „Smart&Guitar“ ab 19 Uhr für akustische Musik sorgen. Bereits von 8 bis 12 Uhr gibt es die frisch geschlagenen Christbäume zu kaufen – ganz ohne Stress. „Es gibt eine Tasse Kaffee für die Käufer und Drehorgelmusik“, sagt Jutta Leichtle. Etwa 90 Bäume habe der Gewerbe- und Handelsverein in Schaiblishausen geschlagen.

Eröffnung um 14 Uhr

Wenn der Bürgermeister um 14 Uhr den Weihnachtsmarkt eröffnet, treten der Kindergarten Don Bosco und der Weilersteußlinger Kindergarten auf. Um 14.30 Uhr folgt der Grundschulchor, bevor um 14.45 Uhr der Nikolaus den Allmendinger Weihnachtsmarkt besucht. Dann wird es wieder musikalisch: Ab 15 Uhr spielt der Allmendinger Musikverein, um 16.15 Uhr das Jugendgemeinschaftsorchester und um 17.30 Uhr der Bergemer Musikverein, bevor „Smart&Guitar“ ihren Live-Auftritt haben. Bis 21 Uhr hat der Weihnachtsmarkt geöffnet.

Neun Stände wird es in diesem Jahr geben, etwas mehr als in der Vergangenheit, sagt Jutta Leichtle. Neben leckeren kulinarischen Genüssen wird es unter anderem einen Stand mit Schmuck und einen größeren Stand mit Weihnachtsdeko geben, ebenso wird man Babykleidung und Krippen auf dem Allmendinger Weihnachtsmarkt finden. Und natürlich werden auf dem Rathausplatz auch wieder Schafe da sein, die sich bestimmt streicheln lassen.

Der Aufbau erfolgt erst am Samstagvormittag. „Wir arbeiten dabei toll mit der Gemeinde zusammen“, betont Jutta Leichtle. Der Gewerbe- und Handelsverein wird dafür sorgen, dass alles schön dekoriert und beleuchtet ist.