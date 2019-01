Darum bröckelt der Putz von Altheims Kirchendecke

Ein kleines Stück des Putzes hat sich in der Kirche St. Michael in Altheim von der Decke gelöst. Bis Sonntag ist die Kirche noch gesperrt, dann können sich aber wie geplant die Kommunionkinder im Gottesdienst der Gemeinde vorstellen. Das Gerüst wird dann wohl aber noch in der Kirche stehen.

Kurz vor dem Gottesdienst an Dreikönig ist in der Kirche in Altheim ein etwa zwei auf 15 Zentimeter großes Stück des Stucks über dem Orgelkasten zu Boden gefallen. Mit dem Vorfall in St. Blasius in Ehingen sei das aber nicht vergleichbar, beruhigt Pfarrer Martin Jochen Wittschorek. „Die Ursache liegt hier in der Art, wie die Decke gebaut ist“, erklärt er.

In der Stadtpfarrkirche St. Blasius fallen Teile des Freskos von der Decke. Nun muss auch der Weihnachtsgottesdienst verlegt werden...

2010 sei das Dach der Kirche umfassend saniert worden. Nun schiebe sich das Holz zurecht, was zu Spannungen führe. „Das kommt auch wieder zur Ruhe, das ist nichts Außergewöhnliches“, ergänzt er. Trotzdem ist die Kirche seit ein paar Tagen gesperrt, die Gottesdienste mussten alle abgesagt werden, damit Stuckateur Bruno Rinker im Auftrag der Firma Kopp aus Emerkingen in Ruhe auf dem Gerüst in der Kirche arbeiten und den Stuck wieder an der Decke anbringen kann. Ein Schild an der Kirchentür und eine Mitteilung im Gemeindeblatt sowie auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit weisen auf die Schließung aktuell hin.

Stuck wird ausgebessert

Auch am Donnerstag steht der Stuckateur auf dem Gerüst hoch oben unter der Kirchendecke. Das abgeplatzte Teil über dem Orgelkasten hat er bereits wieder angebracht. Von dem Riss ist nur noch ein leichter Farbunterschied zu sehen. „Mir wurden die runter gefallenen Teile in einer kleinen Box übergeben, so konnte ich diese wieder anbringen“, erklärt er.

Nun ist er dabei, am Stuckrahmen innerhalb des Deckenspiegels weitere große Risse auszubessern, damit nicht bald schon wieder kleine Putzstücke auf die Kirchenbänke oder die Gottesdienstbesucher rieseln. „Der Schaden hält sich hier im Rahmen“, versichert der Fachmann, der auch in St. Blasius die schadhafte Decke untersucht hat.

Bereits am Sonntag wird die Kirche St. Michael wieder für Gottesdienste geöffnet sein. Dann werden sich die Kommunionkinder der Gemeinde vorstellen. „Und für die wäre es sehr schade gewesen, wenn dieser Gottesdienst hätte ausfallen müssen“, sagt Pfarrer Martin Jochen Wittschorek. Das Gerüst wird aber erst mal in der Kirche stehen bleiben, damit eventuell weitere Risse geschlossen werden können.

