Der SV Schemmerhofen hat für die kommende Saison Christian Sameisla als Spielertrainer verpflichtet. Beim aktuellen Tabellenachten der Fußball-Kreisliga A2 Riß wird der 34-Jährige Allmendinger Nachfolger von Roland Reichart.

„Wir haben uns dafür entschieden, einen Schnitt zu machen, quasi einen Neustart“, sagt SVS-Abteilungsleiter Ralf Weckenmann mit Blick auf die Saison 2019/20. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit einem Altersschnitt von 21 Jahren und brauchen einen Trainer, der die Mannschaft auf dem Platz führt.“ Dafür sei Christian Sameisla der richtige Mann. „Das war schon während seiner Zeit beim SV Uttenweiler zu beobachten, den er von der Kreisliga A bis in die Landesliga geführt hat“, so der SVS-Abteilungsleiter. „Außerdem hat er uns in den Gesprächen überzeugt mit seinem Konzept und seiner offensiven Spielphilosophie.“ Eine konkrete Laufzeit der Zusammenarbeit sei nicht fixiert worden. „Solange es für beide Seiten passt, soll er unser Trainer bleiben“, sagt Weckenmann.

„Es ist eine extrem junge Mannschaft. Sie zu fordern, zu formen und weiterzuentwickeln, ist einfach sehr reizvoll“, erläutert Christian Sameisla die Beweggründe für seine Zusage und fügt hinzu: „Der Verein ist gut geführt, will etwas erreichen. Das hat sich in den Gesprächen gezeigt.“ Der 34-Jährige trainierte zu Beginn der Saison den Bezirksligisten TSG Achstetten, bis sich nach neun Spielen die Wege trennten. „Ich halte mich derzeit privat fit und trainiere einmal die Woche bei der AH des TSV Allmendingen, meinem Heimatverein, mit. Denn nur Laufen ist auch zu eintönig“, sagt Sameisla. „Ich hatte lange überlegt, ob ich in der Rückrunde noch irgendwo spielen werde. Anfragen von Mannschaften, bei denen es um den Aufstieg geht, hatte ich, wollte aber nichts Kurzfristiges anfangen.“